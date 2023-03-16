О чём рассказывал блогер Средневековья, посетивший почти все страны, существовавшие в его время

Паломничество в Мекку, обернувшееся многолетними странствиями

В переводе с арабского «Баттута» -

«утенок». По-видимому, это было прозвище марокканца. Источник: pinterest.com

Туризм Средневековья

Путешествия и сушей, и морем были в те времена одинаково опасны. Источник: pinterest.com

Мечеть Килва-Кисивани на Танзании, внесенная в список всемирного наследия человечества. Источник: wikipedia.org

Путешествия Ибн Баттуты по Азии, Европе и Африке и их описания в книге

Восток - дело тонкое; в каждой стране Ибн Баттута сталкивался с особенностями правителей и правления. Источник: wikipedia.org

В странствиях Ибн Баттута провел почти тридцать лет. Источник: pinterest.com

Воспоминания Ибн Баттуты были отражены в его жизнеописании. Источник: wikipedia.org