Преимущества виртуальных знакомств

В нынешнее время, когда информационные технологии заполонили собой все вокруг, уже никого не удивишь знакомствами посредством виртуального общения. Если ранее, услышав фразу, что двое молодых людей познакомились во Всемирной сети, построили любовь, создали семью и счастливы в браке, вызывало недоумение и множество вопросов среди окружающих, то на сегодняшний день это уже не какой-то феномен, а вполне изрядная и обыденная ситуация.











Наверное, сегодня реже встретишь пару, история знакомства которой начинается из курортного романа или случайного знакомства в кафе, транспорте либо каком-то общественном месте.



Почему же общение с противоположным полом в Интернет-пространстве пользуется таким большим интересом среди современного общества? Есть ли какие-то преимущества в подобных знакомствах?



Наличие свободного времени

Легкость и непринужденность как основные формы общения

Познание внутреннего мира

Возможность выбора