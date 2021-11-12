Преимущества виртуальных знакомств

В нынешнее время, когда информационные технологии заполонили собой все вокруг, уже никого не удивишь знакомствами посредством виртуального общения. Если ранее, услышав фразу, что двое молодых людей познакомились во Всемирной сети, построили любовь, создали семью и счастливы в браке, вызывало недоумение и множество вопросов среди окружающих, то на сегодняшний день это уже не какой-то феномен, а вполне изрядная и обыденная ситуация.
Наверное, сегодня реже встретишь пару, история знакомства которой начинается из курортного романа или случайного знакомства в кафе, транспорте либо каком-то общественном месте.
Почему же общение с противоположным полом в Интернет-пространстве пользуется таким большим интересом среди современного общества? Есть ли какие-то преимущества в подобных знакомствах?
Наличие свободного времени
Как-то так сложилось в современном мире, что все свое время люди тратят на работу. А если и выдается свободная минутка, то ее человек потратит на шоппинг, решение каких-то бытовых моментов, общение с родными, но вряд ли пойдет и отдохнет в ночном клубе или даже просто прогуляется по парку и посидит в кафе. Есть и такие, которые все свободное время потратят на обучение и развитие, посещая еще какие-то курсы. Ну, а те, кто устали и просто хотят отдохнуть, то и вовсе проведут свой день дома. Как тут искать свою половинку? Каким образом заводить новые знакомства?
На помощь придет Всемирная паутина с социальными сетями и различными сайтами знакомств. Достаточно всего лишь зарегистрироваться, заполнить анкету, слегка освоиться и можно начинать знакомиться.
Легкость и непринужденность как основные формы общения
Отсутствие навыков коммуникации с противоположным полом, страх показаться глупым или странным, неумение вести «живую» беседу – все это влияет на реальное общение. А ведь в сети можно быть совсем другим, никто не видит во что ты одет, что делаешь в данную минуту и даже какое у тебя сейчас выражение лица. Уютная и домашняя обстановка помогает расслабиться, человек чувствует себя уверенно в диалоге. Никто не посягает на его зону комфорта. Подобное общение происходит в легкой и непринужденной форме, а отсутствие зрительного контакта помогает даже самому закомплексованному человеку выглядеть приятным и интересным собеседником в глазах оппонента.
Познание внутреннего мира
При знакомствах в реальной жизни, в первую очередь привлекает внимание внешность, так сказать, оболочка человека. А какой он изнутри? Как мыслит? Чем живет? Какие приоритеты и мировоззрение скрывается за красивой картинкой?
Все это познается значительно позже и, может так оказаться, что люди совершенно не подходят друг другу, у них разные взгляды на жизнь. Виртуальное общение позволяет изначально познакомиться с мышлением собеседника. Уже в результате ряда диалогов удается определить свой это человек или просто мимопроходящий собеседник.
Возможность выбора
Только вы сами решаете, хотите ли перенести виртуальное знакомство в реальную жизнь. Не стоит спешить, нужно пообщаться некоторый период времени, чтобы лучше узнать друг друга, потом можно перевести общение в телефонный режим и вот следующий шаг – это встреча в жизни. Если вам не интересен собеседник или он проявляет излишнюю настойчивость, то всегда можно прекратить общение, добавив оппонента в черный список.
Согласно данным социологических опросов, браки, созданные в результате виртуальных знакомств, более крепкие. Однако не стоит строить радужные замки и считать, что в таком общении нет недостатков. К сожалению, есть и неприятные моменты, о которых мы поговорим в следующей статье.
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