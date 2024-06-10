10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Мы живем вроде бы в цивилизованном обществе. И даже более-менее соблюдаем 10 заповедей: не убиваем, не крадем, не… ну и так далее. Но общество отчего-то все так же непримиримо в отношении множества вещей.



Но в Библии, написанной две тысячи лет назад, есть еще куча запретов, за нарушение которых впору полмира забить камнями до смерти.

Татуировки

Подравнивание усов и бороды (а также модельные стрижки)

Гадалки и гороскопы

Инвалиды

Жена, помогающая мужу во время драки

Ветчина, крольчатина и много всего

А также все морепродукты, включая устриц, креветок и лобстеров

Вторично жениться или выходить замуж

Выходить замуж не девственницей

Работать по субботам