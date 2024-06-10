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10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Мы живем вроде бы в цивилизованном обществе. И даже более-менее соблюдаем 10 заповедей: не убиваем, не крадем, не… ну и так далее. Но общество отчего-то все так же непримиримо в отношении множества вещей.

Но в Библии, написанной две тысячи лет назад, есть еще куча запретов, за нарушение которых впору полмира забить камнями до смерти.

Например, под смертным запретом находятся…

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии


10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Татуировки


Да-да, за это полагается смерть. В общем-то, добрая половина цивилизованного и не очень общества уже много лет как приговорена. Вы думаете, что такого в милой бабочке на попе или в грозном драконе на плече? Просто красивая картинка, и всегда можно апеллировать к тому, что «вот посмотрите на самураев», но японцы — синтоисты, у них вообще все по-другому, а ведь сказано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Левит 19:28).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Подравнивание усов и бороды (а также модельные стрижки)


Трепещите, хипстеры и рокеры всех возрастов. Ну а заодно и все модники мужского пола. Быть истинным христианином — по сути оставаться пещерным человеком, потому что Библия очень часто говорит нам, что заботиться нужно не о внешности, а о душе. В конце концов, тот же Левит, книга суровая и щедрая на всяческие запреты, говорит: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» (Левит 19:27).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Гадалки и гороскопы


Вот только не надо говорить, что вы никогда не ходили к гадалке или, ладно, не читали гороскопа на последней странице газеты или журнала. Даже если не верите, то нет на земле ни одного человека, который бы мельком не заглядывал — а что там случится на следующей неделе у близнецов? Однако и на это в Левите есть свое правило: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Инвалиды


Ну, не все, а только со специфическими проблемами, подобными той, что случилась с героем романа Хемингуэя «Фиеста». Это случается нечасто, но если вдруг какому-нибудь ветерану какой-нибудь войны оторвало взрывом его мужское достоинство (или часть оного), то на Царствие Небесное он может уже не надеяться: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (Второзаконие 23:1).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Жена, помогающая мужу во время драки


Мы же знаем, как дерутся женщины — они применяют все методы, чтобы выиграть наверняка: вцепляются в волосы, выцарапывают глаза, бьют между ног. Упс, а вот это как раз — не дай бог. Если в следующий раз вы ненароком будете драться на глазах своей благоверной и она ринется вам помогать, держите ее подальше от причинных мест своего соперника, ибо сказано: «Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный уд: То отсеки руку ее: да не пощадит ее глаз твой» (Второзаконие 25:11-12).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Ветчина, крольчатина и много всего


А вы что думали? Истинные христиане, как и мусульмане с евреями, не должны есть свинину и крольчатину. Ни за что! Во-первых, это вкусно, а во-вторых: «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас… и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас» (Левит 11:3-8).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

А также все морепродукты, включая устриц, креветок и лобстеров


Живете во Франции, Испании, Италии, Португалии или в Сочи, Евпатории, в конце концов? Собрались отдохнуть в Таиланде, на островах или в Индии? Поздравляем! Вы останетесь голодными! Собственно, то же касается и тех, кто привык под запотевший бокал пива навернуть креветок с чесночком, потому что «все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас; они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь» (Левит 11:10-11). Вместо этого Левит предлагает есть саранчу. Ну это, прямо скажем, очень на любителя.

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Вторично жениться или выходить замуж


Вы думаете, что официальный брак когда-либо спасал положение? Нет. В Библии вообще все, что касается отношений между полами, находится под массой странных запретов. Теперь, после нескольких неудачных попыток отношений, встретив, наконец, свою единственную/единственного и летя на крыльях любви делать предложение, крепко подумайте, надо ли оно вам: «Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Евангелие от Марка 10:11-12). Ну, а по поводу прелюбодействия вы уже знаете — смертный грех.

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Выходить замуж не девственницей


В наше время почти невозможно найти невесту-девственницу. Да и кому она, если честно, такая нужна? Жениться на «девочке» — это как сыграть в рулетку: повезет — не повезет. А если вдруг не повезет, то читайте заповеди Моисея, особенно касательно прелюбодеяния. Да и вы, барышни, бойтесь, потому что: «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, То отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и [так] истреби зло из среды себя» (Второзаконие 22:21-22).

10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Работать по субботам


Еще один закон, который христиане делят напополам с иудеями. По субботам, то есть в Шаббат, работать запрещается. Но реально ли это в нашем обществе, где все построено на трудоголизме и искреннем желании не потерять работу? То есть вы всерьез думаете, что есть где-то люди, работающие только с понедельника по пятницу с 9 до 5? Теперь, если шеф задерживает вас в пятницу вечером (ага, Шаббат наступает с заходом солнца в пятницу) или, упаси боже, в субботу, чтобы доделать горящий проект, можете смело заявить, что хотите еще пожить, потому что: «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан».

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