Куда пропали знаменитые голливудские близняшки, которые в 10 лет стали миллионершами

Сегодня о сёстрах Олсен практически ничего не слышно. Они не снимаются в кино, особо не светятся в социальных сетях, на светских вечерах их тоже не встретишь. Куда пропали две мимимишные девочки, которые буквально с пелёнок стали знаменитыми? Почему Голливуд так жестоко обошёлся с ними, а слава буквально сломала жизнь? О трагической судьбе двух самых известных близняшек в мире и о том, что с ними сейчас — далее в обзоре.
Родившиеся знаменитыми
Двойняшки Олсен родились в 1986 году в Лос-Анджелесе. Отец девочек ипотечный банкир, а мама — бывшая балерина. Ей так и не случилось воплотить в жизнь свои амбициозные мечты, но зато посчастливилось вырастить очень талантливых и трудолюбивых дочерей. Будучи всего шести месяцев от роду, близняшки Олсен уже получили свою первую роль в популярном на то время сериале «Полный дом».
С раннего детства сёстры Олсен познали вкус славы.
Ситком шёл восемь лет и зрители были очарованы невероятно милыми сестричками. После этого им давали весьма однообразные роли в Голливуде, которые стали разнообразнее после того, как отец близняшек учредил собственную продюсерскую компанию Dualstar Entertainment Group. Последовал целый черёд мегауспешных и безумно популярных фильмов «Прячься, бабушка! Мы едем», «Двое: я и моя тень» и «Двое в своём роде». Девочкам было всего 10 лет, когда они стали миллионершами. Им посчастливилось быть первыми в истории, кто в столь юном возрасте самостоятельно сколотил огромное состояние, а не получил его в наследство.
Девочки стали миллионершами в десятилетнем возрасте.
В магазинах продавались куклы близняшек Олсен, одежда, книги и духи с их изображениями. Миллионы подростков во всём мире росли вместе с ними, они копировали стиль одежды и поведение своих кумиров. Роскошный образ жизни сестёр был для большинства из них неосуществимой мечтой. В 2004 году Мэри-Кейт и Эшли Олсен получили свою звезду на голливудской «Аллее славы». В том же году последовал первый провал в их карьере. Фильм «Мгновения Нью-Йорка» стал первой крупной неудачей и последней работой близняшек в большом кино.
Первая неудача постигла сестёр Олсен в 2004 году.
Взросление убило карьеру
Всё дело было в том, что взросление неуклонно меняло внешность сестёр Олсен. Почти без остатка исчезла вся былая мимимишность. Этим и был вызван провал последнего фильма. Девочки просто выросли, а красивых молодых женщин в Голливуде и без них было полно. Эшли и Мэри-Кейт нечего было больше предложить продюсерам кроме бренда Олсен.
Девушки росли и теряли свою мимишность.
С годами они уже ничего не могли предложить продюсерам, кроме своего имени.
Сёстры ушли из кино, переехали в Нью-Йорк и поступили в университет. Они получили полный контроль над Dualstar Entertainment Group. Учёба, правда, не задалась. Вскоре обеих отчислили. Мэри-Кейт и Эшли погрузились в бизнес. Девушки оказались не робкого десятка, неудачи их не сломали и они не впали в отчаяние. Вместо погружения в безумный мир алкоголя, запрещённых веществ и разврата, как случилось с некоторыми их коллегами по цеху, сёстры неожиданно открыли в себе дизайнерский талант.
Девушки не зацикливались на неудачах, они сменили сферу деятельности.
Из актрис в дизайнеры
В 2006 году близняшки окончательно отказались от статуса любимиц публики и ушли в тень. При полном отсутствии образования в данной области, они смогли основать собственную компанию брендовой одежды и назвали её The Row. Причём успех бизнеса никоим образом не основывался на имени Олсен. Мэри-Кейт и Эшли никак не рекламировали свою одежду с помощью селебрити-маркетинга. Они хотели заслужить репутацию, а не пользоваться своими существующими медийными бонусами. Сёстры за три года существования компании даже не дали ни одного интервью.
Впоследствии они говорили, что были уверены в том, что если их товар достоин того, то его непременно будут покупать и без рекламы. Так и получилось. The Row уверенно заняли свою уникальную нишу. Одежду фирмы покупают в основном искушённые и обеспеченные женщины, которые подустали от модных трендов и больше всего ценят качество.
Сегодня сёстры Олсен популярные дизайнеры и признанные иконы стиля.
С прессой сёстры Олсен не откровенничают на тему того, почему они ушли из киноиндустрии. Если Эшли не снималась в кино уже больше пятнадцати лет, то у Мэри-Кейт были относительно удачные попытки продолжить карьеру. Былого успеха, конечно же, не было. Очаровательные девчушки остались в прошлом. Теперь молодые женщины получают премии за достижения в области моды. На одном из таких мероприятий сёстры весьма обеспокоили фанатов своим внешним видом. СМИ начали бурлить предположениями о неудачной пластике.
На самом деле всё оказалось и проще, и неприятней. Слава не пошла на пользу девушкам и у них начались из-за этого проблемы со здоровьем. Эшли пришлось бороться с тяжёлым заболеванием, в результате чего она резко сбросила большое количество веса. Мэри-Кейт тоже был поставлен серьёзный диагноз – нервная анорексия. Она долгое время лечилась, что тоже негативно сказалось на внешности. В 2014 году у неё был неудачный эксперимент с пластической хирургией. Это добавило её некогда милой внешности не только лишних лет, но и немного подпортило лицо.
Неизвестная знаменитая сестра
Мэри-Кейт, Эшли и Элизабет Олсен.
Мало кто знает, что у близняшек Олсен была и есть ещё одна сестра по имени Элизабет. Долгое время она жила в тени их славы. Путь на вершину Олимпа совсем не был прост. Девушка совсем не стремилась рано начинать карьеру, глядя на своих сестёр — самых знаменитых близняшек на планете. Сегодня Элизабет Олсен самодостаточна и знаменита. Критики отмечают несомненный актёрский талант. Она играла в таких фильмах как «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Убей своих любимых». Безусловно, настоящей звездой её сделала роль Алой ведьмы в кинематографической вселенной Marvel. В отличие от сестёр, которые говорят, что и врагу бы не пожелали такого детства как у них, Элизабет всем в жизни довольна.
Элизабет Олсен.
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