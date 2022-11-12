Африканская гиднора – одно из самых странных на вид растений

У африканской гидноры такой вид, что сразу даже и не скажешь, что это растение. Это создание природы больше похоже на гриб – и остаётся таковым до тех самых пор, пока цветок его не раскроется. Собственно, и назван-то цветок в честь гриба (гиднор по-гречески значит: гриб). Но цветы у гидноры не появляются по несколько лет – до тех пор, пока в Южной Африке, где живёт растение, не будет нужное количество осадков.











Когда же растение яркими оранжевыми цветками протискивается на поверхность, оно достигает высоты 10 или даже 15 сантиметров. Ну, то, что у гидноры «яркие оранжевые» цветки, это мы, конечно, приукрасили. Они только внутри такие, а снаружи – они того цвета, который в народе обычно называется серо-буро-козюлевым.







Данное растение произрастает в пустыне на юге Африке, Аравии и о. Мадагаскар. Внешний вид гидноры весьма специфичен, одни говорят, что ее цветок похож змеиную голову, которая широко раскрывает свою пасть, другие же называют его необычным грибом, пока он не раскроет свои ярко-оранжевые лепестки. Также цветок имеет неприятный запах, который привлекает насекомых.







Гиднора африканская относится к насекомоядным и паразитическим растениям, она своими корнями присасывается к другим растениям и, извлекая из них питательные вещества, живет за их счет до сезона дождей.

Представляет собой длинный подземный стебель с корнями, листьев у гидноры нет.Большую часть своей жизни проводит под землей и появляется на ее поверхности только после того как выпадет определенное количество осадков. После дождя цветок появляется из под земли и может достигать в длину 10-15см.Раскрывается цветок постепенно: вначале расходятся лепестки у основания и середины, запуская к себе жуков, которые «путешествуя» по цветку переносят пыльцу и оплодотворяют его, а затем полностью распускается цветок. Раскрывшись, испускает гнилостный запах, тем самым завлекая жуков-навозников и мух, которыми после опыления может и пообедать. В процессе опыления формируется большое количество семян.После того как цветок отмирает, жуки используют его лепестки для откладывания личинок, которые будут там расти и развиваться. После этой фазы в своем развитии цветок-монстр снова переходит к паразитическому образу жизни.Некоторые животные, а также местные жители используют семена данного растения в пищу. Мякоть цветка довольна мясистая и сочная, ягодообразная , что позволяет готовить из не кулинарные шедевры.Если цветок уже стар и его мякоть начинает разлагаться, самки жуков могут откладывать в отмирающем цветке личинки, которые живут и развиваются в погибающем растении. Плоды гидноры африканской вполне съедобны и поедаются не только различными животными: бабуинами, шакалами, лисами или дикобразами, но и местными жителями. На Мадагаскаре плоды этого растения считаются одними из лучших, произрастающих на острове, и используются для приготовления различных блюд, а цветки и корни гидноры применяют для лечения болезней сердечно-сосудистой системы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)