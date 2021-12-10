Одиночество как добровольный выбор: 5 знаменитых писателей-затворников

Знаменитые писатели-затворники | Фото: livelib.ru, liveinternet.ru, eksmo.ru и gazeta.ua

Знаменитый французский писатель Марсель Пруст | Фото: livelib.ru

Марсель Пруст | Фото: livelib.ru и vilingstore.net

Джером Д. Сэлинджер – автор повести *Над пропастью во ржи* | Фото: proza.ru

Американский писатель Джером Д. Сэлинджер | Фото: liveinternet.ru

Милан Кундера | Фото: eksmo.ru и bookmix.ru

Самый популярный чешский писатель Милан Кундера | Фото: lenta.ru

Немецкий писатель Патрик Зюскинд | Фото: ruspekh.ru

Один из самых популярных и продаваемых писателей России Виктор Пелевин | Фото: news.rambler.ru

Самый загадочный русский писатель Виктор Пелевин | Фото: gazeta.ua

Один из самых популярных и продаваемых писателей России Виктор Пелевин | Фото: kp.ua