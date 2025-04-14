Как практично обустроить квартиру в панельке так

К сожалению, панельки, как и хрущёвки не могут похвастаться высокими потолками и просторными метражами. Зачастую, это небольшие комнатушки, разделённые между собой длинным узким коридором из-за чего возникает впечатление вечно давящих стен.







Однако при желании можно обустроить любую, даже самую тесную квартиру, сделав её визуально шире и просторнее.

1. Используйте место вокруг окна для дополнительного хранения или зоны для отдыха

2. Прозрачные межкомнатные двери

3. Обустройте мини-прачечную в коридоре

4. Организуйте рабочее пространство возле окна

5. Используйте откидную столешницу для кухни

6. Используйте прозрачные перегородки

7. Используйте накладную варочную панель

Рассказываем, как преобразить панельку с помощью рабочих дизайнерских хитростей.Место возле окна можно обустроить под зону для отдыха.В маленьких квартирах с небольшими комнатами – каждый сантиметр на вес золота. Поэтому важно использовать любую возможность, чтобы обустроить своё пространство максимально комфортно и функционально. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на место вокруг окна, которое запросто подойдёт для дополнительного хранения различных вещей (в том числе и не особо нужных, тех, что зачастую, используются пару раз за сезон) или в качестве зоны для отдыха. Если подоконник достаточно широкий, то под ним можно разместить дополнительные системы хранения, например, вместительные ящики или шкаф с полками внутри.Используйте всё максимально доступное пространство как под окном, так и вокруг него.Конструкции с выдвижными ящиками достаточно удобные и функциональные, в них можно разместить как мелкие, так и достаточно габаритные вещи. Например, одежду, обувь, косметику, книги, канцтовары, текстиль или детские игрушки. В шкафах с полками также можно разместить все необходимые вещи, которыми вы пользуетесь на постоянной основе (это могут быть как гаджеты, так и фен для волос, расчёски, заколки, украшения, косметические принадлежности и многое другое.Разместите возле окна функциональные шкафы.Помимо пространства под подоконником можно использовать и место над ним. Для этого лучше всего подойдут небольшие компактные полки (например, из прочного стекла или современного пластика. На них можно разместить не только книги, фотографии и элементы декора, а и другие необходимые вещи.Прозрачные межкомнатные двери — отличный вариант для небольших помещений.Прозрачные межкомнатные двери – прекрасная альтернатива классическим дверям, а также возможность сохранить как можно больше естественного света, что немаловажно для небольших помещений с низкими потолками. Ко всему прочему, прозрачные двери визуально расширяют пространство, делая его светлее и глубже, чем оно есть на самом деле, поскольку свет, проникая внутрь, создаёт ощущение стёртых границ между комнатами. Существует огромное разнообразие прозрачных межкомнатных дверей (раздвижные, панельные, створчатые и т.д.), но как правило, практически все они изготовлены из прочного закалённого стекла в сочетании с другими материалами, такими как пластик, алюминий, дерево, бамбук. Стекло бывает матовое, полупрозрачное, цветное, меланжевое, затемнённое, а также витражного типа. Главное выбрать тот вариант, который больше всего нравится и подходит именно вам. Двери должны не просто гармонично смотреться на фоне интерьера, а и дополнять общую картинку, визуально расширяя пространство, делая его светлее и глубже.Существует огромное разообразие стеклянных межкомнатных дверей от классических прозрачных до идеально матовых.При выборе прозрачных межкомнатных дверей важно учитывать ряд факторов. В первую очередь, стеклянные двери должны отвечать за безопасность всех членов семьи. Также необходимо обратить внимание на внешний вид, стиль, материал, механизм, фурнитуру, принцип работы, уровень защиты (прочность) и учесть все правила пожарной безопасности (на всякий случай). Если вам необходимо как можно больше дневного света в помещении – то в таком случае подойдут прозрачные варианты. Однако важно понимать, что при необходимости за такими дверьми не получится, как следует уединиться (тем не менее, ситуацию может спасти декоративная штора, тюль или современные тканевые жалюзи). Поэтому перед покупкой важно взвесить все плюсы и минусы, внимательно изучить характеристики той или иной модели, отметив достоинства и недостатки, а также по возможности посмотреть видеообзоры в интернете и ознакомиться с отзывами.Разместите стиральную машину в коридоре.Как правило, в панельных домах в прихожей предусмотрена небольшая кладовка, которую запросто можно использовать для обустройства мини-прачечной. Это решение идеально подходит для того, чтобы разгрузить и без того маленькую ванную комнату или кухню. Однако изначально придётся повозиться с дополнительной разводкой труб и подключение стиральной машины. Зато результат оправдает все ваши ожидания, сэкономит пространство и привнесёт некую изюминку в общую картину интерьера. А чтобы импровизированная мини-прачечная выглядела эстетичной, словно снимок из Pinterest, позаботьтесь о том, чтобы привести её в порядок. Подготовьте и обустройте отведённое под стиральную машину пространство по желанию кладовую можно покрасить современной краской, обклеить обоями в цвет тех, что на стенах в прихожей или обшить пластиковыми панелями, обклеить самоклеящейся водоотталкивающей плёнкой и так далее. Главное – заранее обработать все стены, пол и потолок специальным противогрибковым средством, чтобы обезопасить себя от появления плесени.Обустройте рабочее место на подоконнике, используя его в качестве стола.В небольшой квартире очень важно задействовать абсолютно любое доступное пространство, особенно, если речь идёт о рабочем месте (оно может понадобиться как для работы, так и для учёбы). Но что же делать, если приткнуть рабочий стол некуда? Используйте подоконник. Он отлично подходит для этих целей. Плюсы такого рабочего места заключаются в том, что большую половину дня присутствует естественный свет, который в дополнении с искусственным создаст приятную атмосферу и снизит нагрузку для глаз. К тому же, солнечный свет улучшает настроение и повышает продуктивность, а открывающийся за окном пейзаж и вовсе подарит ощущение умиротворения и поможет расслабиться и отвлечься во время рабочей паузы.Рабочий уголок на подоконнике.Однако важно учитывать направление света, чтобы правильно разместить ноутбук и снизить эффект от бликов. Правильно организованное пространство на подоконнике не занимает много места, но при этом выполняет все необходимые функции. Так что обязательно рассмотрите этот вариант и подумайте о том, как лучше всего обустроить своё рабочее место. Дизайнеры советуют присмотреться к многофункциональным складным стульям, которые легко трансформируются из стула в табурет, а также при необходимости легко складываются, что весьма удобно для хранения в небольшой квартире. После работы складной стул с лёгкостью можно спрятать за дверью или в шкафу.Чтобы сэкономить пространство на кухне используйте откидную столешнику.К сожалению, на маленькой кухне и так бывает порой негде развернуться, поэтому не всегда есть возможность разместить полноценный обеденный стол, за которым можно было бы собраться всей семьёй. Однако улучшить ситуацию поможет складная столешница – довольно-таки практичное вложение средств, а также возможность максимально эффективно использовать свободное пространство. Главное преимущество заключается в том, что в любой момент её можно сложить, тем самым не захламляя кухню, что немаловажно для помещений с маленьким метражом. Такая столешница выполняет не только рабочую зону, а и функцию обеденного стола, что весьма удобно.Для разграничения пространства используйте стеклянные перегородки.Ещё один способ визуально сделать пространство просторнее – использовать вместо глухой перегородки – прозрачную. Зачастую, их называют стеклянными стенами, которые, как правило, изготавливаются из закалённого многослойного стекла. В основном, применяются они в офисах или кафе, для того чтобы разграничить пространство на зоны. Такие перегородки визуально создают атмосферу открытого пространства, но при этом обладают достаточно хорошей звукоизоляцией, что весьма кстати, если вдруг захочется уединиться. Также для более умиротворённой обстановки можно использовать занавески, шторы, жалюзи или облегчённые ролеты, которые изготавливаются из различных современных материалов, в том числе и из бамбука.Подберите удобную для себя накладную варочную панель.Если вы не планируете ежедневно пользоваться духовкой, которая занимает место, то присмотритесь к накладной варочной панели. В современно мире существует огромное разнообразие кухонных плит от газовых и электрических до инфракрасных и комбинированных. Поэтому подобрать ту, которая подойдёт и понравится больше всего – не составит труда. Преимущество такой варочной панели заключается в том, что она занимает мало места, а пространство, которое могло быть предназначено для духовки, лучше всего заменить дополнительным шкафом. Так гораздо практичнее и функциональнее в «ограниченных условиях». К тому же, если вдруг захочется что-то испечь, то можно купить компактную современную микроволновку с функцией духового шкафа.