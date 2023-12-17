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5 народных способов побороть неприятный запах в квартире



Нет ничего хуже неприятного запаха в квартире. Избавиться от него может быть совсем не просто. Куда хуже, если сами хозяева привыкают к нему и перестают его чувствовать. Из-за этого можно оказаться в крайне неприятной ситуации во время ближайшего визита гостей. Благо существует немало «народных» способов борьбы за чистоту воздуха.

Причины появления неприятного запаха


Источников неприятного запаха в каждом доме огромное количество. /Фото: colors.life.

Источников неприятного запаха в каждом доме огромное количество. /Фото: colors.life.

 

Главными источниками неприятного запаха в квартире являются такие места, как кухня, туалет, ванная, места обитания домашних питомцев (если они есть), а также бельевой шкаф. Очень часто неприятный запах исходит из холодильника. Мусорное ведро является источником вони всегда, особенно если затягивать с удалением мусора. Табак также может стать источником «странного» запаха в квартире, особенно если ее обитатели предпочитают потягивать папироски в туалете. Кроме того, плохой запах очень часто исходит от непостиранной одежды.

1. Соль


Самое простое средство. /Фото: spasibovsem.ru.

Самое простое средство. /Фото: spasibovsem.ru.

 

Соль, растворенная в воде, может помочь справиться с неприятным запахом, появившимся вследствие ремонтных работ в квартире. Раствор соли следует оставить на 2-3 часа в проблемной комнате. Этот «народный ароматизатор» можно использовать и для борьбы с неприятным запахом из холодильника на кухне.

2. Кофе


Поджарьте немного зерен. /Фото: indoorhifi.com.

Поджарьте немного зерен. /Фото: indoorhifi.com.

 

Прокаленные на сковородке кофейные зерна наполнят комнату приятным ароматом. Можно прибегнуть к такой хитрости перед приходом гостей. Также можно оставлять несколько ложек молотого кофе внутри холодильника. Это позволит предотвратить распространение запаха от некоторых продуктов.

3. Травы


Травы создают приятный аромат. /Фото: ogorod.mirtesen.ru.

Травы создают приятный аромат. /Фото: ogorod.mirtesen.ru.

 

Различные приятно пахнущие травы, развешенные в разных местах квартиры, могут стать лучшим решением для борьбы с неприятным запахом. Особенно хорош в этом отношении хмель. Его даже можно добавлять в воду перед мытьем полов. Отличным решением будет повесить пучок пахучих трав в шкаф. Само собой, букеты нужно периодически менять.

4. Водка с водой


Выведет неприятный запах. /Фото: sovkusom.ru.

Выведет неприятный запах. /Фото: sovkusom.ru.

 

Если нужно срочно избавить одежду и обувь от неприятного запаха, то помочь может водочный раствор с водой в пропорции 1 часть водки на 5 частей воды. Просто обрызгайте элемент гардероба данным составом.

5. Сода


Просто оставляем немного соды. /Фото: cistitus.ru.

Просто оставляем немного соды. /Фото: cistitus.ru.

 

Такая простая и доступная вещь, как сода также поможет вывести неприятные запахи из укромных мест в доме. Верным помощником сода станет и в борьбе за чистоту одежды. Самое главное, не забывать менять порошок раз в несколько дней.

Заключение


Просто своевременно убирайте в доме. /Фото: kclean.by.

Просто своевременно убирайте в доме. /Фото: kclean.by.

 

Не важно, что выбирают хозяева для поддержания хорошей атмосферы в своем жилище – дорогостоящие профильные средства из магазина или народные методы. Самое главное помнить о том, что нет лучших друзей в борьбе за чистоту воздуха в доме, чем своевременное проветривание жилого помещения и регулярная уборка.

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