25 любопытных фактов, которые раскрывают секреты мышц человека

Интересные факты о мышцах.

1. Арбузный сок - друг мышц

Арбузный сок - друг мышц.

2. Гипнотический рывок

Что такое гипнотический рывок.

3. Мышечная дегенерация

Медведь не страдает мышечной дегенерацией после спячки.

4. Мышца-глушитель

Tensor tympani.

5. Кивательная мышца

Кивательная мышца.

6. Синдром каменного человека

Синдром каменного человека.

7. 25 тонн - уровень человеческих возможностей

Человек не уступает по силе автомобилю.

8. Самая маленькая мышца

Stapedius - Самая маленькая мышца

9. Мышца-заменитель

Мышца-заменитель

10. Искусственные мышцы

Искусственные мышцы под микроскопом.

11. Самые сильные мышцы

Самые сильные мышцы - жевательные.

12. Мышцы - кости

Костей больше всего.

13. Три типа мышц

Такие разные мышцы.

14. Пальцы: мышцы отсутствуют

Пальцы - часть тела, в которой нет мышц.

15. Сокращение мышц

Сокращение мышц при ударе током.

16. Мимические мышцы

Улыбайтесь на здоровье!

17. Воображение для тренировки мышц

Воображение в помощь фитнесу.

18. Как звучат мышцы

У мышц тоже есть звук.

19. Самые сильные и самые выносливые

Язык - выдающаяся мышца.

20. Дрожь - это тоже мышцы