10 голливудских красавиц, которые курят

Курение опасно для жизни, и Голливуд сейчас не любит его пропагандировать. В историческом кино еще можно увидеть курящих положительных персонажей, а вот в фильмах о современности «хорошие» курильщики почти исчезли. Однако это не значит, что звезды и в обычной жизни подают положительный пример. Папарацци регулярно ловят знаменитых актеров и актрис с сигаретой в руках, причем это случается не только с ветеранами, но и со звездами молодого и среднего возраста. Кто из голливудских красавиц не сказал никотину «нет»?
Поверьте – это отнюдь не исчерпывающий список!
Кейт Уинслет
Звезда «Титаника» курит так много и так открыто, что она однажды получила приз «Самой дружественной для курильщиков знаменитости» от британской организации борцов за «право наслаждаться табаком». Правда, Уинслет также подчеркивает, что никогда не притрагивалась к другим наркотикам и что никотин – ее единственное опасное пристрастие.
Ума Турман
Ума Турман позировала с сигаретой для постера «Криминального чтива», и это не была специальная бутафорская сигарета для тех, кто лишь изображает курение. Турман смолит давно и много, и ее попытки бросить курить долговременного успеха не принесли. При этом, по словам актрисы, курение всегда было для нее проблемой, поскольку ей не хватало дыхания для занятий фитнесом, и она не получала желанные роли, так как выглядела хуже, чем ее конкурентки. Турман бросила курить на время подготовки к «Убить Билла», но потом все пошло по-прежнему.
Кейт Хадсон
Как и многие звезды, чьи карьеры развиваются не так хорошо, как им бы хотелось, Хадсон восполняет недостаток гонораров деньгами от компаний, продающих здоровый образ жизни. Поэтому ее представители настаивают, что актриса не курит. Однако существует достаточное количество фотографий Хадсон с сигаретой, чтобы считать, что такие утверждения – пустой пиар. Говорят, актриса начала много курить, когда встречалась со знаменитым бейсболистом Алексом Родригесом. Кстати, ее мать Голди Хоун – тоже заядлая курильщица.
Милла Йовович
Звезда цикла «Обитель зла» плохо помнит последние школьные годы, поскольку они прошли для нее в дыму «травки». Обычные сигареты, впрочем, Йовович тогда тоже курила. С годами на марихуану ей стало банально не хватать времени, а вот привязанность к сигаретам осталась. Многие ранние интервью Йовович отмечали, что актриса общалась с журналистами в сигаретном дыму, и с годами она в этом плане мало изменилась. Актриса бросила курить, когда в 2007 году родила, но потом вновь начала признаваться в интервью, что курение – ее единственный грешок против правил здоровой жизни.
Джессика Альба
Идеальная внешность всегда была главным достоянием этой голливудской звезды, но поддерживает свою форму Джессика Альба не самым здоровым способом. Она всю жизнь борется с лишним весом, и в определенный момент она обнаружила, что сигареты лучше всего заглушают аппетит. Говорят, что Альба начала смолить как паровоз, когда в 2011 году второй раз стала матерью и попыталась как можно скорее согнать набранный за время беременности вес.
Кейт Бекинсейл
В отличие от своей героини из цикла «Другой мир», Кейт Бекинсейл не бессмертна, и рак для нее – реальная угроза. Несмотря на это, британская красавица курит с 16 лет, и ей лишь однажды удалось на время бросить. Это было в начале 2000-х, вскоре после рождения дочери. По словам актрисы, она не пьет, но позволяет себе курить, потому что становится невыносимой в общении без регулярных доз никотина. А для звезд второй величины социальные связи исключительно важны.
Гвинет Пэлтроу
В России об этом не очень знают, но в Америке у звезды «Влюбленного Шекспира» и «Железного Человека» много ненавистников. Связано это с тем, что Пэлтроу активно пиарит здоровый образ жизни и заботу о себе, доступные лишь для состоятельных людей. Ее агрессивная идеальность впечатляет и раздражает. Однако звезда признает, что не вполне безупречна. Она не курит каждый день, но не может жить, если не выкуривает хотя бы одну сигарету в неделю. Как правило, Пэлтроу позволяет себе покурить в субботу вечером.
Мила Кунис
Мила Кунис недавно объявила, что бросила курить. Однако это одно из тех преданий, которым верится с трудом. Ведь ранее героиня «Секса по дружбе» курила много, долго и со смаком. По ее собственному признанию, постоянное курение было важной частью диеты Кунис во время подготовки к роли балерины в «Черном лебеде». В начале своей карьеры актриса скрывала от поклонников, что курит, но ее так часто начали на этом ловить, что отрицать очевидное стало бессмысленно.
Кристен Стюарт
Известная шутка гласит, что бросить курить очень просто – так просто, что люди делают это по многу раз. Звезда «Сумерек», кажется, готовится проиллюстрировать эту шутку. В 2012 году она рассказала в телеинтервью, что бросила курить и что ей было очень легко это сделать, потому что она не чувствовала пристрастия к никотину. Сейчас, однако, Стюарт не только появляется на публике, попыхивая сигаретой, но и снимается курящей в гламурных фотосессиях.
Кира Найтли
До того как прославиться на весь мир в роли Элизабет Суонн в цикле «Пираты Карибского моря», Кира Найтли запомнилась британским зрителям в популярном спортивном фильме «Играй как Бэкхем». В жизни, однако, звезда «Анны Карениной» и «Призрачной красоты» не так спортивна, как ее ранняя героиня. Ее регулярно фотографируют с сигаретами и даже с сигарами как на съемочной площадке, так и в повседневной жизни.
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