10 голливудских красавиц, которые курят

Курение опасно для жизни, и Голливуд сейчас не любит его пропагандировать. В историческом кино еще можно увидеть курящих положительных персонажей, а вот в фильмах о современности «хорошие» курильщики почти исчезли. Однако это не значит, что звезды и в обычной жизни подают положительный пример. Папарацци регулярно ловят знаменитых актеров и актрис с сигаретой в руках, причем это случается не только с ветеранами, но и со звездами молодого и среднего возраста. Кто из голливудских красавиц не сказал никотину «нет»?



Поверьте – это отнюдь не исчерпывающий список!









Кейт Уинслет

Ума Турман

Кейт Хадсон

Милла Йовович

Джессика Альба

Кейт Бекинсейл

Гвинет Пэлтроу

Мила Кунис

Кристен Стюарт

Кира Найтли