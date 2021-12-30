Как супружеский долг исполняют впервые в африканских племенах

У каждого народа – свои свадебные обряды. Где-то невесту ведет к алтарю за руку отец, а где-то друзья жениха тайно умыкают ее из спальни отчего дома. Где-то молодоженов забрасывают рисом, а где-то – осыпают купюрами. Африканские свадебные церемонии европейцы, безусловно, сочтут экзотическими. Ну, а те традиции африканских племен, которые касаются первой брачной ночи, многим и вовсе покажутся безумными!
Брачная ночь в коммуналке
У ариканских племен берберов жениху и невесте редко удается остаться в ночь после свадьбы один на один. Первую брачную ночь у них принято проводить коллективом, для чего несколько свежепоженившихся семейных пар обустраиваются вместе в одной большой спальне. Это считается сеансом обучения любовным играм, а кроме того, по мнению берберов, снимает стресс перед важным событием. Жених и невеста не всегда долго знакомы друг с другом, а заниматься неприличием в компании сверстников все-таки веселее.
Помощник под кроватью
В культуре суахили приняты браки по договоренности между родителями, и часто до свадьбы жених и невеста совсем не знают друг друга. Чтобы они справились с трудностями брачной ночи, со старинных времен и до наших дней в спальне, под кроватью, устраивается старшая родственница невесты – помощница, или сомо. Она при необходимости дает советы молодоженам по ходу процесса, а утром свидетельствует, что все прошло штатно, и предъявляет односельчанам простыню со следами крови.
Мах девственницы
У народа зулу на свадьбе, перед тем, как молодожены удалятся на первую брачную ночь, семьи жениха и невесты устраивают подобие танцевального состязания. Кульминацией конкурса становится танец невесты, в ходе которого она должна максимально высоко вскинуть ногу и как можно дольше оставаться в этой позе перед своей матерью, которая тем временем должна заглянуть ей под юбку и убедиться, что та еще девственна. Если подумать, этот момент является чистой формальностью – если мама не опытный доктор-гинеколог. Но гости, наверное, остаются довольны.
Жирная ночь
В племени химба, живущем на территории Намибии, перед тем, как отправиться на брачную ночь в дом жениха, невеста приходит в дом своего отца, который рассказывает ей о ее предстоящих супружеских обязанностях, после чего ее родные смазывают девушке голову коровьим жиром. К счастью, обычно на голову невесты предварительно надевают специальный головной убор из коровьей кожи – его можно видеть на фото. Хочется надеяться, что это сооружение легко снимается, и молодоженам не приходится корячиться с ним всю первую брачную ночь.
Нежданно-негаданно
В африканском племени шона первая брачная ночь наступает еще до свадьбы, причем для жениха она становится сюрпризом. После заключения помолвки невеста сама выбирает день – точнее, ночь, – в которую она, в белом свадебном одеянии и в сопровождении многочисленных родственниц, с песнями и плясками приходит в дом жениха. Ни жених, ни его семья этой даты не знают, и это не случайность: у шона считается, что таким образом девушка проверяет любимого и его семью на умение справляться с неожиданными проблемами. Ни о чем не подозревающие родные жениха должны вовремя заметить процессию и, в свою очередь, встретить ее радостным танцем. После взаимного выражения радости невеста остается в доме свекрови, где, наконец, ее оставят один на один с женихом. Ну, а свадебные церемонии начнутся уже утром.
Третий – не лишний
В племени баньянколе, живущем на северо-западе Уганды, существует странная традиция. Прежде, чем невеста выйдет замуж, с ее женихом должна переспать ее тетушка. Опытная женщина таким образом проверяет, что у мужчины все в порядке с потенцией, а заодно оценивает его постельные таланты. Потом, в брачную ночь, тетушка тоже присутствует в комнате новобрачных – но на сей раз в роли тренера: она подсказывает неопытным молодым людям, что и как делать. Интересно, как они вообще справляются в такой обстановке?
Свеча горела на столе, свеча горела
В деревнях Туниса жених, исполнив свой супружеский долг, должен тут же зажечь свечу и поставить ее на окно. Так он сообщает всей деревне, внимательно наблюдающей за окнами, что все прошло, как следует, а невеста была девственницей. Неизвестно, испытывают ли новобрачные неловкость от того, что вся деревня тут же посвящается в курс их интимной жизни?
Среди подруг
В Марокко к девственности относятся строго. В ходе девичника перед свадьбой подружки невесты обязаны проверить, девственна ли она, и сообщить о своих выводах всем заинтересованным сторонам. А в наиболее традиционных семьях подружки приходят и на первую брачную ночь. Наверное, в такой большой компании дело у молодоженов идет с трудом!
Да будет кровь!
В Эфиопии главной заботой первой брачной ночи также является девственность невесты. Она должна забрать с собой в спальню свое белое головное покрывало – именно на нем ей следует оставить следы крови. Пока молодожены предаются утехам, новоиспеченная свекровь и свидетель со стороны жениха ждут за дверью. Немедленно по окончании процесса девушка должна вынести им запачканный кровью шарф. Если же крови по какой-то причине не окажется, молодой муж имеет право выпороть супругу кнутом и даже отказаться от нее, отправив обратно к родителям и стребовав полную компенсацию выкупа.
В постели с незнакомцем
Есть немало стран, где невеста впервые встречается с женихом только на свадьбе. Но в Танзании все обстоит еще хуже: девушка впервые видит своего суженого лишь в спальне, во время первой брачной ночи. Браки там совершаются исключительно по договоренности с родителями, и невеста с женихом до свадьбы не встречаются. Все празднество тоже проходит без нее: пока жених и родственники веселятся, девушка, наряженная и накрашенная, сидит дома и ждет молодого мужа. Когда он приезжает, девушку провожают в спальню – и вот тут-то она впервые встречает того, с кем ей предстоит делить ложе сегодня – и всегда.
Слушайте все!
У ливийских мусульман свадьба – дело долгое, и длится обычно не меньше пяти дней. Первые три дня жених и невеста проводят каждый в своем доме. На четвертый день невеста устраивает у себя дома дружескую вечеринку, куда за ней к вечеру приезжает жених, взяв с собой для храбрости приятелей. Тогда пара в сопровождении всей толпы друзей пешком отправляется в дом молодого супруга. Среди друзей новобрачных в это время принято шуметь как можно громче и всеуслышание шутить о том, что сейчас произойдет за закрытой дверью. Правда, в доме жениха и невесту все-таки оставляют одних, что выгодно отличает ливийцев от других африканских народов.
Девственность в жертву
На традиционной египетской свадьбе невесту лишает девственности отнюдь не жених. Это делает специально вызванная акушерка, обернув пальцы белым платком. Кровь на платке, который тут же показывают родственникам жениха – неоспоримое свидетельство невинности, которой самому жениху, увы, так и не суждено полностью насладиться.
Внебрачная ночь
В Намибии к свадьбе готовятся целый год, она сопровождается массовыми гуляньями, пиром на весь мир, музыкой, танцами и прочим весельем. Однако после празднества жених и невеста отправляются каждый к себе домой и проводят ночь отдельно друг от друга. Им приходится ждать еще целые сутки – лишь на вторую ночь после свадьбы им разрешается лечь в одну постель. Но, кстати, при этом женщина не считается официальной женой до того, как родит второго ребенка.
Под машинку
В суданском племени нуэр после свадебного пира друзья отвозят невесту в деревню жениха, где ей для начала наголо бреют голову, а уже потом отводят к супругу. Смысл этого обычая непонятен, но факт остается фактом: девушка с волосами не имеет право лечь в постель со своим законным молодым мужем.
Практика – путь к мастерству
В Замбии традиции крайне либеральны: там жениху и невесте устраивают брачную ночь накануне свадьбы. В предсвадебный день старшие родственницы невесты устраивают ей мастер-класс по сексу, рассказывая все, что знают сами, – вплоть до того, как правильнее мыть друг друга в ванне. После этого невесту отводят в дом жениха и велят молодым практиковаться в сексе до полной потери сил. А на следующий день все девушки деревни интересуются у невесты, как все прошло, ожидая подробных ответов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии