С нами не соскучишься!

8 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...
  • Иван Захава
    Авто явно высосал из пальца, хотя хрен его знает, что он сосал) все в чем обвинил корейцев10 безумных сказо...

Одри Хепберн: прекрасная, страстная, неповторимая

Одри Хепбёрн всегда умела любить, ведь для нее дарить любовь было куда важнее, чем получать её…



Источник фотографий: Bigpicture.ru

Источник фотографий: Bigpicture.ru


 

Старость меня не волнует, я боюсь одиночества.


Одри Хепберн: прекрасная, страстная, неповторимая

Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили; никогда никого не выбрасывайте.


3

Для уверенности ходи с сознанием того, что ты не одна.


4

Всю жизнь мама внушала мне, что человек должен быть полезным. Она была уверена, что дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать.


5

Жить — это как бежать по музею. И только потом вы начинаете по-настоящему осознавать, что вы увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать, поскольку вы не можете принять это все и сразу.


6

Я никогда не хотела развода. Я терпеть не могу это слово. Я вся сжимаюсь, когда его произносят, говоря обо мне. Мой идеал был выйти замуж раз и навсегда.


7

Брак — это пожизненный контракт. Пока человек не поймет своих глубинных желаний, он не может пойти на подобный шаг. Я все еще познаю саму себя.


8

Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке.


9

Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее.


10

Красота женщины возрастает вместе с ее годами.


11

Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Успех налагает на меня обязанность жить так, чтобы быть достойной этого успеха. А если посчастливится, то даже его пережить.


12

Отдавать — значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить.


13

Если тебе понадобится рука помощи, знай: она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна — чтобы помогать себе, другая — чтобы помогать другим.


14

Мое единственное рождественское желание — это мир.


15

Я еще многого не знаю, но обязательно узнаю. Вот почему я не хочу быть связанной с чем-то или даже с кем-то.


16

Люди ассоциируют меня с тем временем, когда фильмы были приятны, когда женщины в кино носили красивые платья и играла прекрасная музыка.


17

Я горжусь, что занималась делом, которое приносит удовольствие, создает красоту, пробуждает совесть, вызывает сострадание и — может быть, самое главное — дает миллионам возможность отдохнуть от нашего такого жестокого мира.


18

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Одри Хепберн: прекрасная, страстная, неповторимая

И не забудьте:
Одри Хепберн: прекрасная, страстная, неповторимаяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх