Сальвадор Дали и его совместный проект с Playboy

На необычной творческой встрече Сальвадора Дали и журнала Playboy покорные и эротичные богини с других планет слушали указания и позволяли мастеру сюрреализма поместить их в свой заряженный сексуальностью и иллюзиями мир. В тот день в 1973 году под палящим солнцем испанского городка Кадакес местные жители собрались на окрестных холмах, чтобы порадовать глаз обнаженными телами самых прекрасных символов тайных мужских фантазий. Как оказалось, это событие стало одним из самых знаменательных для городка, журнала Playboy и для Сальвадора Дали.







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Легендарный художник, изображающий сны, иллюзии и области бессознательного, Сальвадор Дали сотрудничал с легендарным фотографом журнала Playboy Помпео Позаром, наиболее известным благодаря своим снимкам для плакатов-вкладышей и сопутствующим фотографиям девушек месяца. Вместе они создали сбивающие с толку, но очень привлекательные образы.







Сотрудничество было одновременно и деловым, и экстравагантным. Когда художник выходил из дома, его жрицы-модели кричали ему: «Повелитель! Повелитель!» Дали полностью руководил всем процессом, выстраивая каждый кадр на основе собственных зарисовок.

Он выработал систему команд.Словно настоящий повелитель этих прекрасных женщин, художник встроил их в собственный мир иллюзий, даровал им бессмертие и потребовал взамен полного повиновения , чтобы смотреть на них и наслаждаться вуайеристской позицией, которую он обустроил для себя и всего остального мира.Навязчивые образы эротизма, смерти и разложения наполняют работы Дали, отражая его увлечение психоанализом, популярным в его время. Часто обращаясь к автобиографическому материалу и детским воспоминаниям, художник использует в своей работе очевидный для толкователей символизм, начиная от фетишей и образов животных и заканчивая религиозными символами.Рано открыв для себя психоаналитические принципы Фрейда, а также метафизическую живопись Джорджо де Кирико, Дали стал использовать метод психоанализа для проникновения в подсознание в поисках образов.Углубившись в свои страхи, Дали в своих картинах рассказывал о психологическом состоянии паранойи и о значении изучения этого феномена. Он рисовал тела , кости и символические предметы, обозначавшие сексуализированные страхи перед образами отца и перед импотенцией.Сотрудничество с фотографом журнала Playboy Помпео Позаром для съемки 1973 года было не первым для художника. В 1951 году Дали работал с американским фотографом Филиппом Халсманом в нескольких проектах. Пожалуй, наиболее известная их совместная работа — проект In Voluptars Mors («Сладострастная смерть»). Название было дано черепу из семи обнаженных женщин, для составления которого потребовалось более трех часов.Восхищение Сальвадора Дали женским телом проникло в его тайный мир страхов и тревог. Ход времени был одной из доминирующих тем в его картинах, а женщины Дали представали соблазняющими искусительницами, одновременно опасными и сильными, обладающими сексуальной силой и могуществом, чтобы совратить и заразить великого мастера и все остальное человечество. Его эротические образы наполнены темами страхов и табу, и жажда контроля больше не удивляет.Покорность — всего лишь завеса. Женщины сильны и сами позволяют поместить себя в иллюзорный мир художника с летающими задницами, грудями, классическими статуями и различными зданиями. С учетом того, что известно о художнике, можно понять, почему огромная змея обвилась вокруг модели. Возможно, чтобы контролировать ее или не дать женщине приблизиться. Но женщина на фотографии не так уж беспомощна. Она тайно наслаждается тревожными и удивительными мыслями, которые посещают сознание художника.Эротические работы Сальвадора Дали для Playboy — это коллажи, которые должны рассматриваться как путеводитель по сознанию одного из самых выдающихся художников современности. Эротика смешивается с болью и страхом, и в то же время образы очень игривы. Эротическое и странное нашли точку соприкосновения в разных мирах сексуально заряженных тревог Сальвадора Дали.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)