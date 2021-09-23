12 самых ярких героинь сериалов, из-за которых стоит посмотреть эти «мыльные оперы»

ССегодня сериалы – неотъемлемая часть жизни. Их обсуждают в друзьями и коллегами, многие выбирают наряды, как у любимых героинь, делятся мемами, устанавливают саундтреки на свои смартфоны, обсуждают поступки персонажей и влюбляются в них. В этом обзоре 12 героинь сериалов с запоминающейся судьбой и сильным характером. Ими действительно можно восхищаться, а сериалы, в которых они снялись, пересматривать хотя бы раз в пару лет.
1. Камилла Прикеp из сериала «Острые предметы»
Эми Адамс в сериале «Острые предметы».
Интересный образ журналистки небольшого издания, имеющей глубокие психологические проблемы и алкогольную зависимость, в талантливом исполнении обладательницы премии «Оскар» Эми Адамс. Работа над редакционным заданием возвращает ее в родной город, что ей совершенно не по душе. Воспоминания, связанные с родными местами и семьей, приносят ей только страдания, которые она глушит водкой и отстраненностью от людей. Крайне сложные отношения с матерью и обывателями городка только усугубляют в ней тоску, а необходимость написать статью о расследовании жестоких убийств девочек-подростков становится тяжелым испытанием. Боится настоящей близости, даже во время секса держит партнера на расстоянии.
2. Джин Холлоуэй из сериала «Цыганка»
Наоми Уотс в сериале «Цыганка»
Одержимая личными проблемами своих клиентов героиня знаменитой Наоми Уотс — психотерапевт. Женщина нарушает этический и профессиональный кодекс, вторгаясь в жизнь своих пациентов и вступая в связи с их близкими. Для этого ей приходится играть роли совершенно других людей и она делает это с удовольствием, как бы раздваиваясь в своем подсознании. Несмотря на то, что ее собственная жизнь на первый взгляд складывается удачно и благополучно, Джин не удовлетворена, она ищет себя в иных образах, при этом совершенно беспардонно манипулируя судьбами других. Легко вступает в сексуальные отношения, в том числе и с девушками.
3. Виланель из сериала «Убивая Еву»
Джоди Комер в сериале «Убивая Еву»
Непостижимая жестокость наемной убийцы, с ролью которой блестяще справилась Джоди Комер, совершенно не «вяжется» с ее женственным внешним обликом, который она, впрочем, с легкостью меняет. Стопроцентная психопатка обескураживает своей безапелляционной кровожадностью. Становится понятно, что она губит человеческие жизни вовсе не из-за денег, которые ей платят за заказные убийства. Работу свою она выполняет «с огоньком», испытывая явное удовольствие. При этом она не без юмора, умеет произвести приятное впечатление. Эта девушка русского происхождения из неблагополучной семьи, имеет тюремное прошлое. Прослеживается явная психологическая подоплека такой неистовой одержимости, с которой она как бы мстит мужчинам. Без стеснения вступает в многочисленные связи, независимо от половой принадлежности партнеров.
4. Энни Лендсберг из сериала «Маньяк»
Эмма Стоун в сериале «Маньяк».
Героиня, имеющая зависимость от лекарств, в исполнении не менее популярной Эммы Стоун, участвует в качестве добровольца в тестировании нового фармацевтического препарата. Переживая чувство вины из-за гибели своей сестры, молодая женщина «подсела» на препарат, который, как ей кажется, дает возможность переживать боль расставания. Она ведет закрытый и неупорядоченный образ жизни, а ради доступа к желанным «таблеточкам» готова стать «подопытной крысой».
5. Венди Карр из сериала «Охотник за разумом»
Анна Торв в сериале «Охотник за разумом».
Опытный психолог ФБР, участвующая в работе над проектом по изучению психологии серийных убийц, роль которой сыграла Анна Торв. Это красивая, но сдержанная и одинокая женщина, чья жизнь посвящена нелегкой работе, в которой она использует прогрессивные методы. Присоединившись к команде детективов, проводящих эксперимент по анализу и обобщению данных, полученных прямо от маньяков, она становится ценным кадром в создании системы по предотвращению и раскрытию жестоких преступлений. Личная жизнь — закрытая тема.
6. Аннализ Киттинг из сериала «Как избежать наказания за убийство»
Виола Девис в сериале «Как избежать наказания за убийство»
Сильная, а порой и жестокая, женщина-адвокат в исполнении Виолы Девис, еще и является преподавателем. Как опытный профессионал, она собирает вокруг себя самых перспективных, по ее мнению, студентов и дает им не только уроки по юридическим дисциплинам, но и по жизненным. Героине пришлось немало пережить в своей жизни и это закалило ее характер. Однако, Аннализ не совсем удалось избежать психологических проблем, есть воспоминания и зависимости, с которыми даже она не силах справиться. Любвеобильна, склонна к экспериментам и однополым связям.
7. Кейт Беккет из сериала «Касл»
Стана Катич в сериале «Касл».
Женщина-детектив и муза главного героя, которую сыграла Стана Катич, стала прототипом героини романов Ричарда Касла. Дабы поближе познакомиться с деятельностью Кейт, писатель рука об руку работает с этой отважной женщиной в полиции Нью-Йорка. И, конечно же, не может удержаться от того, чтобы не увлечься этой ловкой красавицей. Но за сильной натурой скрывается большая боль от потери матери и желание отомстить за ее убийство. Гораздо более решительна в профессиональной сфере, нежели в любовных отношениях.
8. Эмми Фарра Фаулер из сериала «Теория большого взрыва»
Маим Бялик в сериале «Теория большого взрыва».
Маим Бялик сыграла заметную роль одной из самых забавных женских героинь на экране. Эта неопытная в житейских вопросах чудачка, является нейробиологом и, в какой-то мере, женской версией ее возлюбленного Шелдона. Первый в ее жизни опыт дружбы с другими персонажами фильма прививает ей навыки социального общения и делает мягче. По мере сближения со своим объектом влюбленности, становится очень чувственной, хоть и неловкой, в личных отношениях.
9. Фиби Буффе из сериала «Друзья»
Лиза Кудроу в сериале «Друзья».
Еще одна оригиналка среди разнообразных персонажей легендарной киноэпопеи в убедительном исполнении Лизы Кудроу. В принципе, у девушки нет ничего общего с героями этой знаменитой шестерки. Необычное прошлое (биологическая мать отдала их с сестрой-близняшкой на воспитание подруге, позже покончившей жизнь самоубийством, после чего девочка росла на улице, не зная настоящего отца) отразилось на необычном и взбалмошном характере бесталанной музыкантши и массажистки в одном лице. Но по ходу действия фильма раскрывается ее тонкая и чувствительная натура. Экспериментаторша в постели, чем иногда шокирует близких.
10. Роза Диас из сериала «Бруклин 9-9»
Стефани Беатрис в сериале «Бруклин 9-9».
Эксцентричная героиня комедийного сериала, которую сыграла Стефани Беатрис. Непонятно, как девочка с балетным прошлым выбрала такой «крутой» образ и стала полицейской. «Крепкий орешек в юбке» общается исключительно на «повышенных тонах» и не гнушается раздавать подзатыльники. Суровый стиль поддерживается и в одежде. На удивление коллег и друзей, находит партнера, с которым бывает не только резка, но иногда и нежна.
11. Сью Хек из сериала «Бывает и хуже»
Иден Шер в сериале «Бывает и хуже»
Героиня юной актрисы Иден Шер, чья внешность далека от идеальной, при всей своей неловкости и невезучести, очень жизнерадостна. Она не сдается ни при каких обстоятельствах, хотя зачастую кажется очень странной. Невероятное упорство и умение подниматься после падений дает ей силы не унывать от того, что происходит в ее не совсем «правильном семействе». Ее особенностью является то, что для окружающих она зачастую бывает как будто невидима. Девочку не замечают, забывают, не обращают на нее внимание. Но по мере взросления у этой недотепы появляются преданные друзья и даже кавалеры, которых подкупает ее настоящая искренность.
12. Робин Щербатски из сериала «Как я встретил вашу маму»
"Коби
При всей своей женской привлекательности, Робин, в исполнении Коби Смолдерс — настоящая пацанка, курящая сигары, играющая в хоккей, как истинная уроженка Канады, и любящая оружие. Ведь ее отец ждал появления на свет мальчика. Всю жизнь она из кожи вон лезла, чтобы не разочаровать сурового родителя. Она карьеристка и не мечтает о семье и детях. Иногда она — разбитная деваха, а порой очень ранима. Особенно, когда влюбляется.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии