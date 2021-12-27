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«Sing, Sing, Sing»: великолепный танцевальный номер из фильма «Дети свинга»


«Sing, Sing, Sing»: великолепный танцевальный номер из фильма «Дети свинга»

«Sing, Sing, Sing»

Любители свинга, впрочем, и просто любители хорошей музыки, обязательно с удовольствием послушают мелодию, написанную Луи Примой в 1936 году. Она стала широко известна в исполнении оркестра Бенни Гудмена и считается неофициальным гимном эпохи свинга. была впоследствии введена в зал славы «Грэмми».

Фильм «Дети свинга» режиссёра Томаса Картера вышел на экраны в 1993 году и сразу завоевал огромную популярность. Во-первых, благодаря интересному сюжету. Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы. А во-вторых фильм полюбился за музыкальные номера. Один из них «Sing,Sing,Sing».

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«Sing, Sing, Sing»: великолепный танцевальный номер из фильма «Дети свинга»

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«Sing, Sing, Sing»: великолепный танцевальный номер из фильма «Дети свинга»Подписаться на мой Instagram
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