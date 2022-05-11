Уникальные астрономические часы эпохи Возрождения, которые работают до сих пор

30-метровые часы в Страсбургском соборе.

Астрономические часы в соборе в Страсбурге (Франция). | Фото: commons.wikimedia.org.

Первый механизм и петух хранятся сегодня в Страсбургском музее декоративного искусства. | Фото: commons.wikimedia.org.

Астрономические часы в соборе в Страсбурге (Франция). | Фото: flickr.com.

Те часы, которые можно увидеть сейчас в соборе, датируются 1842 годом. | Фото: commons.wikimedia.org.

Ангел, который переворачивает песочные часы. | Фото: flickr.com.

Фигурка смерти, олицетворяющая бренность бытия. | Фото: forum.watch.ru.

Фигурки античных богов на колесницах, символизирующих дни недели. | Фото: forum.watch.ru.

Часть механизма Страсбургских часов . | Фото: forum.watch.ru.