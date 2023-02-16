Семь проблем, от которых можно избавиться при помощи двух бананов

Семь проблем, от которых можно избавиться при помощи пары бананов в день!
1. Депрессия
Бананы действительно помогают справиться с депрессией, ощущением подавленности, а также с «зимней хандрой», когда из-за сокращения светлого времени суток люди постоянно чувствуют себя не в настроении. Кроме того бананы содержат очень важную аминокислоту триптофан, стимулирует выработку гормона удовольствия — серотонина.
2. Кровяное давление
Благодаря большому содержанию калия бананы прекрасно справляются с проблемами давления и эффективно снижают риски инфаркта и инсульта. Для тех, у кого проблемы с сердцем, бананы — просто незаменимый фрукт.
3. Малокровие
Бананы, как и яблоки, очень богаты железом. Если вы страдаете анемией, или наоборот — хотите уберечься от неё, бананы — это то, что вам нужно. Они способствуют выработке гемоглобина и эритроцитов, укрепляя кровь в организме.
4. Плохое настроение
Когда в следующий раз вы поймёте, что настроение на нуле и вас ничего не радует, просто съешьте банан. Они приведут в норму сахар в крови, а витамин В успокоит ваши нервы. В результате вы сможете расслабиться и напряжение очень быстро пройдёт.
Кстати, возможно, вас позабавит тот факт, что бананы — это бесполые клоны. Значит, бананы, которые мы едим… Мы уже ели!
5. Язва желудка
Те, кто страдают этой болезнью, как никто знакомы с проблемами питания. Много есть категорически запрещается. Однако, бананы — приятное исключение из правил. Они способны покрывать стенки желудка особой плёнкой, которая защищает его от вредного воздействия кислоты.
6. Изжога
Когда вас скрутил острый приступ изжоги, банан способен действовать мгновенно, как лекарство. Съев его вы сразу же почувствуете приятное облегчение.
А вот ещё один удивительный факт от Фактрума: уровень радиации может измеряться бананами! Удивлены? Мы тоже!
7. Энергия
Бананы буквально созданы из чистейших быстрых углеводов. Съев пару бананов перед тренировкой вы обеспечите себя энергией для интенсивной работы в зале. А та же порция уже после занятий поможет вам легко и быстро закрыть углеводное окно.
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