Они стоят неизменными столетиями, тысячелетиями и не знают, что на кого-то похожи. Но человеку свойственно мечтать, придумывать и видеть больше, расширяя границы и давая названия окружающему миру. Так появились Слоновья гора и камень Черепаха, в воду опустила морду Пьющая Лошадь, раскинул крылья Орел.
Мы собрали для вас фотографии гор и скал интересной формы — они так похожи на животных и людей!
Камень Черепаха. Монголия
Скала Пьющая Лошадь. Мыс Гамова. Владивосток, Россия
Скала Игл-Поинт («летящий орел»). Колорадо, США
Гора Башня Дьявола. США
Гора Хвитсеркур («каменный мамонт»). Север Исландии
Скала Капо-д’Орсо («медведь»). Италия
«Целующаяся пара». Батагай, Якутия
Слоновья гора. Исландия
Гора в форме воющего волка
Мыс Бора-Елга. Байкал, Россия
Гора Лошадиная Голова. Австралия
Гора Кошка. Крым
Гора Волна. Австралия
Скала Язык Тролля. Норвегия
Гора в форме верблюда. Турция
Гора с собственной линией горизонта. Каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Мадагаскар
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Такие разные горы
Они стоят неизменными столетиями, тысячелетиями и не знают, что на кого-то похожи. Но человеку свойственно мечтать, придумывать и видеть больше, расширяя границы и давая названия окружающему миру. Так появились Слоновья гора и камень Черепаха, в воду опустила морду Пьющая Лошадь, раскинул крылья Орел.
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