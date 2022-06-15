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Такие разные горы

Они стоят неизменными столетиями, тысячелетиями и не знают, что на кого-то похожи. Но человеку свойственно мечтать, придумывать и видеть больше, расширяя границы и давая названия окружающему миру. Так появились Слоновья гора и камень Черепаха, в воду опустила морду Пьющая Лошадь, раскинул крылья Орел.

Мы собрали для вас фотографии гор и скал интересной формы — они так похожи на животных и людей!

Такие разные горы


Камень Черепаха. Монголия

Такие разные горы

Скала Пьющая Лошадь. Мыс Гамова. Владивосток, Россия

Такие разные горы

Скала Игл-Поинт («летящий орел»). Колорадо, США

Такие разные горы

Гора Башня Дьявола. США

Такие разные горы

Гора Хвитсеркур («каменный мамонт»). Север Исландии

Такие разные горы

Скала Капо-д’Орсо («медведь»). Италия

Такие разные горы

«Целующаяся пара». Батагай, Якутия

Такие разные горы

Слоновья гора. Исландия

Такие разные горы

Гора в форме воющего волка

Такие разные горы

Мыс Бора-Елга. Байкал, Россия

Такие разные горы

Гора Лошадиная Голова. Австралия

Такие разные горы

Гора Кошка. Крым

Такие разные горы

Гора Волна. Австралия

Такие разные горы

Скала Язык Тролля. Норвегия

Такие разные горы

Гора в форме верблюда. Турция

Такие разные горы

Гора с собственной линией горизонта. Каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Мадагаскар

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