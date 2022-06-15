Такие разные горы

Они стоят неизменными столетиями, тысячелетиями и не знают, что на кого-то похожи. Но человеку свойственно мечтать, придумывать и видеть больше, расширяя границы и давая названия окружающему миру. Так появились Слоновья гора и камень Черепаха, в воду опустила морду Пьющая Лошадь, раскинул крылья Орел.



Мы собрали для вас фотографии гор и скал интересной формы — они так похожи на животных и людей!









Камень Черепаха. Монголия







Скала Пьющая Лошадь. Мыс Гамова. Владивосток, Россия







Скала Игл-Поинт («летящий орел»). Колорадо, США







Гора Башня Дьявола. США







Гора Хвитсеркур («каменный мамонт»). Север Исландии







Скала Капо-д’Орсо («медведь»). Италия







«Целующаяся пара». Батагай, Якутия







Слоновья гора. Исландия







Гора в форме воющего волка







Мыс Бора-Елга. Байкал, Россия







Гора Лошадиная Голова. Австралия







Гора Кошка. Крым







Гора Волна. Австралия







Скала Язык Тролля. Норвегия







Гора в форме верблюда. Турция







Гора с собственной линией горизонта. Каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Мадагаскар



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