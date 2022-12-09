Самые чистые города в мире

Вполне естественно, что все мы хотим жить в чистой и благоприятной для здоровья окружающей среде, но, к сожалению, наша планета медленно превращается в гигантскую мусорную свалку. В то время как общая оценка, несомненно, печальная, хорошая новость состоит в том, что существует ещё несколько мест на планете, которые являются чистыми, аккуратными и незагрязнёнными.
Однако для того, чтобы поддерживать в своём городе чистоту и порядок, как правило, нужно гораздо больше, чем просто несколько правительственных постановлений и публичных оповещений. Это ещё и обязанность местных жителей — принимать участие в этом процессе и не причинять окружающей среде вреда насколько это возможно.
Чтобы показать вам несколько городов, которые уже преуспели в создании чистой окружающей среды, а их жители стали счастливее и здоровее, и составлен этот список с самыми чистыми городами мира.
От безупречно чистых и зелёных северных европейских городов, таких как Стокгольм и Рейкьявик, до поразительно чистых городов в Африке и Азии, перед вами — 25 самых чистых городов нашей планеты!
25. Цюрих, Швейцария
Предлагаем начать этот список с города, который в значительной степени считается одним из самых чистых и зелёных городов в мире.
Будучи домом почти для 400.000 человек, Цюрих известен своей непрекращающейся оптимизацией и созданием экологически чистых остановок общественного транспорта, расширением велосипедной сети дорог, научными исследованиями и проектами по возобновляемым источникам энергии, огораживанием автомагистралей и так далее.
24. Веллингтон, Новая Зеландия
Столица и один из крупнейших городов Новой Зеландии, Веллингтон имеет репутацию чистого и аккуратного города с целым рядом природных достопримечательностей, которые хорошо сохранились и поддерживаются в хорошем состоянии.
Более трети местных жителей используют общественный транспорт вместо личного автотранспорта, что значительно снижает загрязнение воздух в этом регионе.
23. Ифран, Марокко
Из всего нескольких африканских городов, которые могут похвастаться чистой окружающей средой, Ифран, наверное, является наиболее известным.
Расположенный на горном хребте Средний Атлас на высоте 1665 метров над уровнем моря, Ифран не имеет промышленных предприятий, поэтому местные жители и туристы могут наслаждаться незагрязнённым воздухом и водой.
Город также является популярным горнолыжным курортом, поскольку в зимнее время покрывается снегом.
22. Осло, Норвегия
Столица Норвегии известна как один из самых дорогих городов в мире, но те, кто смогут позволить себе здесь жить, будут наслаждаться свежим воздухом и совершенно чистой окружающей средой.
В Осло легко перемещаться на общественном транспорте или арендуемых велосипедах. В 2007 году Осло даже попало на вторую строчку в списке самых зелёных и наиболее пригодных для жизни городов, составленном популярным американским ежемесячным журналом для семейного чтения «Ридерз Дайджест» («Reader’s Digest»).
21. Иерро, Испания
Технически, Иерро — это не город, поскольку является одним из Канарских островов (принадлежащих Испании), который привлёк к себе внимание всего мира, построив гидро- и ветроэлектростанции, способные обеспечивать жителей электроэнергией все 24 часа в сутки.
Известный своими густыми древними лесами и вулканическими скалами, остров является биосферным заповедником ЮНЕСКО.
20. Фрайбург, Германия
Являясь домом для 220.000 человек, Фрайбург известен как самый солнечный и тёплый город Германии. Его также ценят за красивые парки, чистые улицы, свежий воздух и превосходные условия окружающей среды.
Расположенный в самом сердце главного винодельческого региона земли Баден, он служит для туристов главной отправной точкой к красотам живописного горного массива Шварцвальд.
19. Торонто, Канада
Торонто является ярким доказательством того, что даже огромный мегаполис с более чем 2,6 миллиона жителей может быть чистым и аккуратным.
Известный своими экологическими инновациями, Торонто особенно успешен в деле сокращения выбросов парниковых газов. Город также имеет очень эффективную и комплексную систему общественного транспорта, что вносит весомый вклад в поддержание чистой окружающей среды.
18. Амстердам, Нидерланды
Имеющий более 600.000 арендуемых велосипедов по всему городу, Амстердам считается раем для велосипедистов, и именно эта необычная практика помогает поддерживать город в удивительной чистоте.
В 2012 году Амстердам даже занял второе место в списке лучших городов для жизни, составленном аналитической компанией Economist Intelligence Unit, и 12-ое — в списке лучших городов по качеству жизни за окружающую среду и инфраструктуру, составленном международной консалтинговой компанией Mercer.
17. Брисбен, Австралия
Большинство австралийских городов может похвастаться чистой окружающей средой с относительно низким уровнем всех видов загрязнения. Однако Брисбен выделяет тот факт, что он является чистым и аккуратным, несмотря на свои размеры (его население составляет более чем 2,3 миллиона человек). В городе есть несколько больших парков, ботанических садов и других зелёных зон отдыха.
16. Портленд, штат Орегон, США
Называемый «Городом Роз», Портленд часто признаётся одним из наиболее экологически безопасных городов в мире, благодаря своей высокой пешеходной доступности, крупным сообществом велосипедистов, движением «с фермы на стол» (farm-to-table), обширной сети общественного транспорта и более чем 4.000 гектарам общественных парков.
15. Стокгольм, Швеция
Считающийся одним из самых чистых столиц в мире, Стокгольм в 2010 году получил награду «Зелёная европейская столица» (European Green Capital Award) от Европейской Комиссии, став первой в Европе «зелёной столицей».
Соискателей оценивали по нескольким критериям, таким как изменение климата, местный транспорт, общественные зелёные зоны, качество воздуха, шум, отходы, рациональное использование земель, биологическое разнообразие и другим.
14. Ноттингем, Великобритания
В Соединённом Королевстве тоже есть несколько городов, которые могут похвастаться незагрязнённой окружающей средой и чистыми улицами. Один из них — Ноттингем — расположен в Центральной Англии.
Город инициировал множество проектов, призванных решить проблемы с мусором и граффити, и даже выиграл награду «Самый чистый город Великобритании» («Britain’s Cleanest City”) в 2014 году.
13. Кобе, Япония
Известный как самый чистый город в Японии, Кобе внедрил одну из самых эффективных в мире систем утилизации отходов. Поскольку местные жители очень озабочены сохранением окружающей среды, улицы всегда чистые.
Хотя город является огромным мегаполисом, населяемым более чем 1,5 миллиона человек, в нём есть немало красивых зелёных зон для отдыха.
12. Люксембург, Люксембург
Называемый «зелёным сердцем Европы», Люксембург является столицей государства Люксембург (официально известного как Великое Герцогство Люксембург). Город может похвастать целым рядом хорошо сохранившихся древних замков и зелёных лесов, а в прошлом году он был объявлен третьим самым чистым городом в мире.
11. Калгари, Канада
Калгари регулярно входит в число самых чистых городов мира в течение последних нескольких лет, и для этого есть веская причина. Местные жители обучены пяти основным принципам, которым нужно следовать, чтобы сохранить окружающую среду чистой и благоприятной для здоровья. Эти 5 пунктов — качество канализации, питейность и доступность воды, вывоз и переработка мусора, дорожные пробки и загрязнение воздуха.
10. Сингапур
Единственный в мире остров-государство, Сингапур известен рядом строгих правил, касающихся экологических проблем и чистоты города, включая запрет на жевательную резинку. Почти 10% сингапурской земли отдано под парки и природные заповедники.
В городе также запущено несколько озеленительных кампаний по посадке деревьев для улучшения качества жизни.
9. Куритиба, Бразилия
В то время как Бразилию вряд ли когда-либо отнесут к чистым странам, существует одно исключение — город Куритиба. Местные органы власти поощряют своих жителей поддерживать город в чистоте, позволяя обменять мешки с отсортированным мусором на продукты питания и жетоны на автобус.
В результате, до 70% городского мусора идёт в переработку. Переработка бумаги, например, позволяет сохранить в эквиваленте 1200 деревьев в день.
8. Женева, Швейцария
Женева известна как один из самых богатых, дорогих, пригодных для жизни и безопасных городов в мире, но город выделяется ещё кое-чем: усилиями экологов и чистотой.
Один из самых чистых городов в мире, Женева является домом The Geneva Environment Network — сети глобальных организаций, работающих в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.
7. Вена, Австрия
Столица и крупнейший город Австрии, Вена имеет население около 1,8 миллиона человек, однако город регулярно входит в число самых чистых городов в мире.
На протяжении последних десятилетий Вена инвестировала в систему утилизации отходов огромные средства, и теперь это даёт плоды. Кроме того, местные жители очень озабочены охраной окружающей среды, поэтому помогают властям поддерживать свой город в безупречной чистоте и порядке.
6. Рейкьявик, Исландия
Расположенная в непосредственной близости от Северного полярного круга, Исландия является одной из самых чистых стран в мире, поэтому неудивительно увидеть её столицу среди самых чистых городов мира.
Здесь не было никакого городского развития до XIX века. Даже сейчас Рейкьявик остаётся одним из самых чистых и зелёных городов в мире, в котором практически отсутствует загрязнённый воздух.
5. Хельсинки, Финляндия
Ещё один скандинавский город в этом списке, Хельсинки, является столицей и крупнейшим городом Финляндии. Жители Хельсинки являются настоящими приверженцами защиты окружающей среды и поддержания улиц в чистоте и порядке.
Чтобы сократить количество потребляемой электроэнергии до минимального уровня, была даже разработана комплексная система, позволяющая вырабатывать тепло при помощи электроэнергии.
4. Гонолулу, Гавайи, США
С населением почти 340.000 человек, Гонолулу является самым отдалённым крупным городом в мире, поскольку ближайшее к нему место на материке — это маяк Point Arena (Point Arena Lighthouse) в Калифорнии, находящийся на расстоянии 3800 километров.
Возможно, именно благодаря такой чрезвычайной изоляции Гонолулу (а также весь штат Гавайи) является одним из самых чистых и зелёных мест в мире.
3. Копенгаген, Дания
Столица Дании, Копенгаген, признан одним из самых экологически чистых городов в мире. Благодаря своей приверженности высоким экологическим стандартам, Копенгаген получил высокую оценку за свою «зелёную» экономику, в 2014 году став самым зелёным городом во второй раз, согласно Глобальному индексу зелёной экономики (Global Green Economy Index).
Благодаря значительным инвестициям в модернизацию канализации, качество воды в городской гавани улучшилось до такой степени, что в ней теперь можно купаться.
2. Чикаго, штат Иллинойс, США
Имея население более чем 2,7 миллиона человек, Чикаго является третьим крупнейшим городом в США, но имеет репутацию очень чистого и экологически чистого города.
В Чикаго озеленили более 186.000 м² крыш по всему городу, превратив их в сады, чтобы улучшить качество воздуха. Власти города также поощряют своих жителей пользоваться общественным транспортом ради сокращения вредных выбросов.
1. Гамбург, Германия
Второй по величине город в Германии, Гамбург получил высокую оценку за свои многолетние усилия по охране окружающей среды.
Город поставил перед собой цель сократить к 2050 году выбросы углекислого газа на 80%. Власти города также выпустили подробную информацию о планах по разработке «Зелёной сети», а это будет значить, что людям больше не придётся пользоваться личным автотранспортом, чтобы отправиться в другую точку города.
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