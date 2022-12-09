Самые чистые города в мире

Вполне естественно, что все мы хотим жить в чистой и благоприятной для здоровья окружающей среде, но, к сожалению, наша планета медленно превращается в гигантскую мусорную свалку. В то время как общая оценка, несомненно, печальная, хорошая новость состоит в том, что существует ещё несколько мест на планете, которые являются чистыми, аккуратными и незагрязнёнными.



Однако для того, чтобы поддерживать в своём городе чистоту и порядок, как правило, нужно гораздо больше, чем просто несколько правительственных постановлений и публичных оповещений. Это ещё и обязанность местных жителей — принимать участие в этом процессе и не причинять окружающей среде вреда насколько это возможно.



Чтобы показать вам несколько городов, которые уже преуспели в создании чистой окружающей среды, а их жители стали счастливее и здоровее, и составлен этот список с самыми чистыми городами мира.



От безупречно чистых и зелёных северных европейских городов, таких как Стокгольм и Рейкьявик, до поразительно чистых городов в Африке и Азии, перед вами — 25 самых чистых городов нашей планеты!



25. Цюрих, Швейцария

24. Веллингтон, Новая Зеландия

23. Ифран, Марокко

22. Осло, Норвегия

21. Иерро, Испания

20. Фрайбург, Германия

19. Торонто, Канада

18. Амстердам, Нидерланды

17. Брисбен, Австралия

16. Портленд, штат Орегон, США

15. Стокгольм, Швеция

14. Ноттингем, Великобритания

13. Кобе, Япония

12. Люксембург, Люксембург

11. Калгари, Канада

10. Сингапур

9. Куритиба, Бразилия

8. Женева, Швейцария

7. Вена, Австрия

6. Рейкьявик, Исландия

5. Хельсинки, Финляндия

4. Гонолулу, Гавайи, США

3. Копенгаген, Дания

2. Чикаго, штат Иллинойс, США

1. Гамбург, Германия