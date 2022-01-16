16 абсолютно сумасшедших изобретений из прошлого, способных не на шутку озадачить в наше время

Странные изобретения из прошлого.
Человек изобрел множество вещей. Некоторые из них могут показаться очень странными, особенно те, что были созданы уже достаточно давно. Именно о таких изобретениях сейчас и пойдет речь. Определенно, каждое из них, для нас будет казаться какой-то инопланетной конструкцией. Тем не менее, каждую из этих вещей создали наши предки.
1. Стоит отметить, что этот загадочный массажер выглядит весьма пугающе...
Интимный массажер для женщин.
2. «Да уж, интересное кино...»
Телеочки.
3. Немного о тяжелой жизни женщин без ямочек на щеках...
Девайс для создания ямочек.
4. Два в одном: и голова прикрыта, и не скучно...
Радиошляпа.
5. Со стороны может показаться, что с этим человеком что-то не в порядке, но на самом деле, он просто читает...
Очки для чтения.
6. Заправился и поехал...
Ролики на бензиновом двигателе.
7. «А что, симпатичный такой шлем для душа!»
Капюшон для душа.
8. «Иди, малыш, погуляй на свежем воздухе!»
Детская клетка на окно.
9. Разложил, перешел, сложил!
Складной мост.
10. «Не понимаю, как мы живем без этого сейчас!?»
Щетка для ванны с зеркалом.
11. «Эх, хорошо сесть на велосипед и прокатиться всей семьей!»
Семейный велосипед.
12. И никакой дождь не испортит макияж!
Конус для защиты лица от дождя.
13. «То, что надо после бурного веселья!»
Маска от похмелья.
14. Предназначение этого изобретения весьма туманно, но выглядит забавно...
Ножные велосипеды.
15. Система «Свободные руки»
Переноска для младенца.
16. Красоту ничем не испортишь!
Очаровательная маска для плаванья.
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