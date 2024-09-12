Почему ушёл в монастырь и перестал писать картины легендарный художник-фламандец Средневековья Хуго

Хуго ван дер Гус - один из самых выдающихся художников в истории фламандского искусства. Его подход к форме и цвету вдохновил поколения художников по всей Европе, завоевав ему место в каноне искусства эпохи Возрождения. Но, несмотря на славу и восхищение, его жизнь была далеко не лёгкой, как могло показаться на первый взгляд.
Краткая биография
Слева направо: Портрет Хуго ван дер Гус. \ Портрет мужчины, Хуго ван дер Гус, около 1475 года.
К сожалению, о ранних годах жизни Хуго мало что известно, за исключением того, что он родился где-то в Генте или его окрестностях, в XV веке. Первое упоминание о Хуго появилось примерно в 1467 году, когда он был принят в городскую гильдию художников. Некоторые историки предполагают, что он учился на художника в другом месте, прежде чем стать независимым мастером в своём родном городе, но прямых свидетельств его образования нет.
Поклонение королей (Алтарь Монфорте), Хуго ван дер Гус. \ Фото: cdn.simplesite.com.
Вскоре после вступления в гильдию художников фламандские власти поручили Хуго создать серию картин, посвящённых гражданским достижениям и событиям. Одно из них включало поездку в город Брюгге, чтобы оформить подготовку к свадьбе Карла Смелого и Маргариты Йоркской. Позже его вновь привлекли к работе, на этот раз попросив разработать декоративный наряд для победоносного шествия Карла в город Гент. В 1470-е годы Хуго стал бесспорным лидером в гентском искусстве. За десятилетие он получил ещё много официальных заказов как от двора, так и от церкви, и регулярно избирался главой гильдии художников.
Голгофа, триптих, Хуго ван дер Гус. \ Фото: kerdonis.fr.
Наиболее важными работами, написанными им в 1470-х годах, были два алтаря: Алтарь Монфорте, который сейчас находится в Берлине (изображает поклонение волхвов) и Алтарь Портинари во Флорентийской галерее Уффици (изображает поклонение пастухов). Второй шедевр был заказан богатым итальянским банкиром Томмазо Портинари, и был доставлен во Флоренцию в начале 1480-х годов. Подобное в свою очередь демонстрирует то, какой блестящей репутации добился художник за столь короткий период времени.
Творчество
Смерть Марии, Хуго ван дер Гус.
Как и многие религиозные картины, созданные в XV веке, на триптихе Портинари изображена сцена рождества Христова. Однако он отличается от всех остальных хитроумными слоями символики. Алтарь был спроектирован для церкви больницы Санта-Мария-Нуова, и эта обстановка отражена в его иконографии. На переднем плане стоят букеты цветов в очень специфических контейнерах. Они называются альбарелли и представляли собой банки, используемые аптекарями для хранения лекарственных мазей и снадобий. Сами цветы также были известны своим целебным назначением, неразрывно связывая алтарь с больничной церковью, где он будет выставлен.
Алтарь Портинари, Хуго ван дер Гус, 1473-1475 годы. \ Фото: bing.com.
На боковых панелях изображены члены семьи Портинари, которые финансировали создание шедевра и пожертвовали его церкви. Фигуры, созданные Хуго, воплощают типичный фламандский стиль с их мрачным выражением лица, стройными формами и холодными тонами. Он также создавал ощущение глубины, накладывая различные фигуры друг на друга и играя с расстоянием. Эти нововведения привели к тому, что алтарный образ Портинари стал уникальным и впечатляющим шедевром своего времени.
Слева направо: Портрет старика, Хуго ван дер Гус, около 1470-75 годов. \ Богородица с младенцем, Хуго ван дер Гус, около 1478 года.
Столь же важными, как и его религиозные картины, были его портреты. В течение пятнадцатого века жанр портрета становился всё более заметным, поскольку влиятельные фигуры стремились передать свой статус и увековечить свой образ. И несмотря на то, что ни один портрет, созданный художником, не сохранился, фрагменты из его более крупных работ дают весьма доходчивое представление о его стиле.
Хуго использовал сложные мазки кисти и тонкое понимание света и тени для создания невероятно реалистичных изображений. Почти всегда на простом фоне его фигуры выделяются и привлекают внимание зрителя. Их выражения оживлены, но не драматичны, сочетая спокойную атмосферу, традиционно присущую фламандскому искусству, с растущей заботой об эмоциях и переживаниях, которые пришли с волной гуманизма.
Внезапное решение
Фрагменты панно из Троицкого алтаря, 1478-1478 годы.
Как раз в тот момент, когда он достиг вершины своей артистической карьеры, Хуго принял внезапное и шокирующее решение. Он закрыл свою мастерскую в Генте, чтобы присоединиться к монастырю недалеко от современного Брюсселя. Поскольку он не оставил никаких личных записей, историки искусства могут только строить догадки о том, что вызвало эту резкую перемену, некоторые приписывают это его чувству неполноценности по сравнению с другими великими художниками того времени.
Поклонение пастухов, Хуго ван дер Гус, около 1480 года. \ Фото: bing.com.
Однако, несмотря на то, что живописец покинул свою мастерскую, он не бросил заниматься живописью. В монастыре ему разрешили продолжать работать по поручениям и даже дали привилегию пить красное вино. В документе шестнадцатого века записано, что он принимал посетителей в своём новом жилище, дабы они могли позировать для портретов. Среди таких посетителей был и молодой эрцгерцог Максимилиан, который впоследствии станет императором Священной Римской империи. Хуго также время от времени покидал монастырь, чтобы завершить проекты по всей Фландрии, оценив работы в городе Лёвен и завершив триптих для собора Святого Сальватора в Брюгге.
Слева направо: Пастухи из триптиха Портинари, Хуго ван дер Гус. \ Портрет молящегося мужчины с Иоанном Крестителем, Хуго ван дер Гус.
Хуго широко известен как один из самых уникальных талантов раннего фламандского искусства. Несомненно, вдохновлённый работами Яна ван Эйка, он подражал его богатому использованию цвета и пониманию перспективы. Анализ его алтарей показывает, что Хуго был одним из первых приверженцев линейной перспективы, используя точку схода для создания реалистичной глубины.
В своём обращении с человеческим телом и лицом он отходит от неподвижного и двумерного стиля своих предшественников, воплощая их в жизнь с чувством чувства и движения. Это была тенденция, которая закрепилась в последующие десятилетия и стала более заметной в нидерландском искусстве в шестнадцатом веке.
Натюрморт из триптиха Портинари, Хуго ван дер Гус. \ Фото: google.com.
В 1482 году во время поездки в Кёльн с двумя другими братьями из монастыря, у Хуго случился тяжёлый приступ психического заболевания. Объявив себя приговорённым к смерти, он впал в глубокую депрессию и даже предпринял попытку самоубийства.
Его товарищи поспешно доставили его обратно в монастырь, но его болезнь продолжалась. Более поздний источник предполагает, что его, возможно, свело с ума желание превзойти шедевр Яна Ван Эйка - Гентский алтарь. К сожалению, Гус умер вскоре после возвращения в монастырь, оставив несколько работ незавершёнными.
Наследие
Слева направо: Правая створка Венского диптиха Оплакивание Христа, Хуго ван дер Гус. \ Святой Георгий и поверженный дракон, Хуго ван дер Гус.
Как и его фламандские коллеги и последователи, он также завоевал репутацию в художественных кругах Италии. Возможно именно присутствие его работ в стране побудило итальянских художников начать использовать масло, а не температуру. Алтарный образ Портинари проехал через всю Италию с юга, прежде чем попасть во Флоренцию, предоставив целому ряду начинающих художников возможность изучить это иностранное сокровище. Среди них были Антонелло да Мессина и Доменико Гирландайо, которых вдохновил шедевр Хуго. На самом деле эти художники так убедительно подражали его работам, что одна из картин Гуса долгое время приписывалась да Мессине.
Мемориальная доска в монастыре. \ Фото: livejournal.com.
К сожалению, подавляющее большинство работ Хуго было утрачено на протяжении веков. Сохранились фрагменты более крупных произведений, а также копии, сделанные очевидцами, но его оригинальные работы невероятно редки. В результате практически все они чрезвычайно ценны, и поэтому в 2017 году, когда незавершённая картина, приписываемая Хуго, ушла с молотка почти за девять миллионов долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке, при оценке в три-пять миллионов долларов, что указывает на высокий спрос и отражает важность фламандского художника. Несмотря на печальный конец, Хуго занимает бессмертное место в истории искусства, особенно благодаря тому влиянию, которое он оказал на итальянское Возрождение и это при том, что он никогда не был в Италии.
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