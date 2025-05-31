«Врата в ад»: как образовался самый большой кратер из-за таяния вечной мерзлоты

На Земле много интересных и загадочных мест. И одно из таких удивительных природных явлений — это Батагайский кратер. Находится он в Якутии, а там, как известно, бывают очень и очень холодные времена года. Его размеры не могут не поразить воображение, а красота и происхождение завораживают своей историей.
Кратер /Фото:zmescience.com
Это кратер начал формироваться в шестидесятых годах двадцатого века. Произошло это после вырубки леса в регионе, и потому его появление связывают с сочетанием климатических и геологических факторов. Климат в Якутии суров, зима там длится долго и бывает действительно холодной, а лето на удивление жарким, температура может быть как двадцать градусов, так и достигать почти тридцати девяти в середине лета.
А вырубка тайги, леса, и, соответственно, исчезновение большей части крон этих деревьев перестала защищать почву от очень интенсивного света. Сделано это было для удобного прохождения вездеходов на местности. Потому основная причина его появления описывается как процесс таяния вечной мерзлоты, он стал намного интенсивнее, что привело к глобальному потеплению. Без естественной защиты в виде крон замороженная земля быстро оттаяла под воздействием солнечной радиации. Термокарстовый кратер представляет собой очень значительное геологическое явление. Вечная мерзлота, которая растаяла, сохранялась там на протяжении шестисот пятидесяти лет.
Вечная мерзлота в Якутии /Фото:yakutia.mk.ru
Почва представляет особой разнообразные замороженные породы: органику, многолетний лёд , остатки древних животных и растений. Так начали образовываться овраги и кратеры, которые с каждым годом всё разрастались. Началась деградация структур замороженных почв. Потому сочетание человеческой деятельности и климатических условий повлияли на изменение экосистемы региона. Так были вызваны негативные последствия для окружающей среды.
Породы /Фото:lenta.ru
К тому же таяние вечной мерзлоты высвободило очень большое количество углерода, который и хранился в этой замороженной органике, это также способствовало глобальному потеплению. Он очень активно усваивается микробами на планете. Кроме того, таяние также высвободило метан, который влияет на проблему парниковых газов и климатическую ситуацию по всему миру. Процесс также оказал влияние на местные экосистемы, ведь были разрушены прежние экологические ниши, и многие виды оказались под угрозой. Поскольку кратер был обнаружен рядом с посёлком Батагай, находящимся больше чем в тысячи километрах от Якутска на северо-западе, то и получил такое название. В районе крайне суровые зимы, там температуры могут опускаться даже ниже сорока градусов.
Размеры кратера не могут не поражать: длина его — сто метров, а вот глубина — около пятидесяти. Снимки показывают, что этот кратер похож на большую яму, имеющую форму головастика с хвостом. Он стал символом изменений в экосистеме. Из-за всех этих процессов образовались и подземные полости, которые, естественно, со временем стали увеличиваться под действием воды. В 2014 году процесс обрушения полостей стал быстрее, произошёл огромный провал, который можно наблюдать и сегодня.
Головастик /Фото:dzen.ru
Но так было раньше, ситуация с кратером продолжает меняться. Он всё ещё увеличивается в размерах, потому что вечная мерзлота продолжает таять и менять ландшафт всё больше. Кроме этого, отсутствие лесов также повлияло на уровень влаги. Раньше листва способствовала её испарению, теперь же ничто не охлаждает воздух. И сегодня его глубина уже достигла ста метров, ширина — восьмисот, а длина — около километра. И эти цифры продолжают увеличиваться каждый год на пятнадцать метров.
Особенно сильно это происходит в жаркие сезоны, изменения могут доходить и до тридцати метров. Ещё на фотографиях середины восьмидесятых можно было понять, как изменилась обстановка. Именно тогда его смогли полностью увидеть и оценить масштабы со снимков спутника.
Парниковый эффект /Фото:fr.slideserve.com
Батагайский кратер стал интересен не только учёным, но и многим туристам, потому что его форма считается уникальной, а условия образования — аномальными. Он стал предметом исследований в геологии и климатологии. А многие туристы просто хотят увидеть своими глазами знаменитые врата в ад. Но, несмотря на название, кратер — это очень важный научный объект, благодаря которому ученые могут исследовать последствия глобального потепления.
Есть и красивые виды /Фото:levsha-service.com
Так вся сибирская вечная мерзлота может полностью растаять, ведь подобные этому термокарстовые явления в Сибири становятся всё более распространены. За шестьдесят лет этот процесс постоянно находится под вниманием. Специалисты считают его наиболее крупным в мире кратером вечной мерзлоты. В течении последующих десятилетий, которые ждут нас в будущем, он может полностью поглотить и соседнюю долину, продолжая таять. Однако не все согласны с тем, что виновата вырубка леса. Некоторые считают, что это просто обычные процессы, происходящие на Земле, потому что, по некоторым данным катер уже был зафиксирован на картах в конце сороковых. А в семидесятом группа геологов лишь обнаружила признаки эрозии почвы, там она уже к тому времени увеличилась на пять метров. Вырубка леса в том месте не проводилась.
На снимках 2023 года очень хорошо и отчётливо видно, как внутри кратера протекают ручьи и имеются разной высоты холмы. А края уже поросли новыми молодыми деревьями. Оползни и кратеры постоянно появляются в том районе уже много лет. Процесс стартует снова и снова каждый год, как только температура уходит в плюсовой диапазон.
Опасное место /Фото:blog.ostrovok.ru
Сегодня продолжают проводиться исследования относительно того, как и почему образовался кратер и с какой скоростью таят льды. В 2013 году было установлено, что лёд отступал со скоростью от семи до пятнадцати метров в год, а вот уже в 2020 году скорость стала оцениваться в диапазоне от двенадцати до пятнадцати метров за год. Хотя было и заявлено, что его скорость может достигать целых тридцати метров. Исследователи применили для наблюдения за ним спутниковые изображения и дистанционное зондирование, а также образцы, собранные непосредственно из самого кратера, чтобы оценить масштабы расширения этой впадины.
Причины же его появления также пока точно не установлены. Однако сейчас всё больше учёных склоняется, что на это повлияло увеличение температуры в Верхоянском районе в целом. Сейчас кратер уже увеличился на миллионы кубических метров, потому имя — врата в ад, которое подхватили и журналисты, остаётся актуальным. А выброс парниковых газов в атмосферу планеты продолжается. Так получается настоящий замкнутый круг, потому что именно они и создают парниковый эффект. Температура продолжает увеличиваться, а вечная мерзлота таять дополнительно и всё активнее.
Глобальное потепление неуклонно наступает и многие экосистемы остаются под угрозой исчезновения. А также и на изменение местной речной системы будет усилена эрозия реки Батагай. Это повлечёт за собой негативные последствия для реки Яна, которая является главной артерией региона.
Лёд продолжает таять /Фото:playbookpro.ru
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