Почему профессия манекенщиц в СССР считалась непрестижной

Интересно, как со временем меняются приоритеты. Если сегодня чуть ли не каждая вторая девушка мечтает стать моделью, то в Советском Союзе профессия манекенщиц считалась одной из самых непочетных. И даже в комедии «Бриллиантовая рука» для персонажа Андрея Миронова вовсе неслучайно был выбран образ парня, гуляющего по подиуму – таким создатели фильма хотела лишний раз подчеркнуть моральное падение героя. Так почему же демонстраторам одежды (а именно так называли тогда представителей этой профессии) было столь пренебрежительное отношение?









Дом моделей на Кузнецком мосту

Рабочие низшего разряда

Так почему же демонстраторы одежды были не в почете?

Драматичные судьбы советских манекенщиц