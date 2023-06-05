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Как в СССР представляли XXI век

Как в СССР представляли развитие технологий в будущем: атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое.

Как в СССР представляли XXI век

Источник: hi-tech.mail.ru

В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника — молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях. Но самая интересная рубрика для нас — «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.

Также есть советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего.

1. Батистат — огромный лифт ко дну моря. 1938 год, 6 номер.

Батистат

2. Плавающие аэросани — транспорт для условий Арктики на основе двух труб. Работает аппарат от двух авиационных моторов мощностью 1000 л. с. 1939 год, 6 номер:

Плавающие аэросани

3. Корабль севера — наполовину подводный корабль. 1941 год, 3 номер:

Корабль севера

4. Электролет — полет аппарата прокладывается над специальными станциями, которые дают энергию через электромагнитные волны. 1943 год, 4 номер.

Электролет

5. Дирижабль-ветродвигатель — длина 210 метров. 1940 год, 1 номер.

Дирижабль-ветродвигатель

6. Газовый комбинат — в будущем научатся использовать газ, образующийся при добыче нефти. 1940 год, 2 номер.

Газовый комбинат

7. Монофон — представление об автоответчике будущего. Устройство приветствует звонящего, и виртуальный секретарь предупреждает, что разговор записывается. 1943 год, 7 номер.

Монофон

8. Предполагали, что в будущем люди отправят искусственный спутник Земли для исследовательских целей. Под это описание подходит существующая МКС. 1944 год, 2 номер.

искусственный спутник Земли

9. Атомный самолет — работает на атомной энергии, развивает сверхзвуковую скорость и может месяцами не опускаться на землю. 1955 год, 8 номер.

Атомный самолет

10. Реактивный стратопланер — аппарат для полетов на высоте 25-30 км. Пригодится для исследования стратосферы. 1939 год, 2 номер.

Реактивный стратопланер

11. Летающий автомобиль из будущего. 1938 год, 7 номер.

11

12. Полярный шар — устройство для проживания в Арктике. Не тонет в воде, не замерзает. 1938 год, 7 номер.

12

13. Самолеты будущего. 1938 год, 8 номер.

Самолеты будущего

14. Самолет пролетает на полем и сбрасывает маленькие бомбы, которые вспахивают и удобряют почву. 1939 год, 1 номер.

14

15. Невидимое магнитное поле останавливает и выводит из строя танки и машины. 1939 год, 1 номер.

Невидимое магнитное поле

16. В СССР придумали улучшенный паровой двигатель на спиральной турбине, а также паровоз, машину и корабль с таким двигателем. 1939 год, 4 номер.

16

17. Проект подземного города. 1937 год, 1 номер.
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Проект подземного города

18. Подводная война будущего. 1940 год, 6 номер.

Подводная война будущего

19. Летательный аппарат, работающий от электрического двигателя с питанием от троллейных проводов. Не требует специальных площадок для посадки и взлета. 1940 год, 11 номер.

21

20. Резонаторная станция — пушки для уничтожения вражеских самолетов с помощью невидимых импульсов. 1941 год, 1 номер.

Резонаторная станция

21. Колонизация Луны. 1964 год, 9 номер.

Колонизация Луны

22. Орбитальная станция. 1950 год, 4 номер.

Орбитальная станция

23. Проект высотных зданий для Москвы. 1966 год, 8 номер.

Проект высотных зданий для Москвы

24. Огромный титан, которым управляет человек. 1969 год, 11 номер.

Огромный титан, которым управляет человек

25. Стеноход. 1972 год, 10 номер.

Стеноход. 1972 год, 10 номер.

26. Безрельсовые поезда — больше похоже на современные луноходы. 1975 год, 12 номер.

Безрельсовые поезда

27. Попытка представить сапоги-скороходы из будущего. 1976 год, 9 номер.

Попытка представить сапоги-скороходы из будущего

28. Так создатели диафильма «В 2017 году» представляют интерактивное обучение для школьников. Виртуальная реальность отдыхает.

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29. В СССР предсказали Skype.

В СССР предсказали Skype.

30. Транспорт будущего.

Транспорт будущего.

31. Современные города даже близко не похожи на фантазии из СССР.

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