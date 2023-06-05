Как в СССР представляли XXI век

Как в СССР представляли развитие технологий в будущем: атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое.







Источник: hi-tech.mail.ru



В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника — молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях. Но самая интересная рубрика для нас — «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.



Также есть советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего.



1. Батистат — огромный лифт ко дну моря. 1938 год, 6 номер.







2. Плавающие аэросани — транспорт для условий Арктики на основе двух труб. Работает аппарат от двух авиационных моторов мощностью 1000 л. с. 1939 год, 6 номер:







3. Корабль севера — наполовину подводный корабль. 1941 год, 3 номер:







4. Электролет — полет аппарата прокладывается над специальными станциями, которые дают энергию через электромагнитные волны. 1943 год, 4 номер.







5. Дирижабль-ветродвигатель — длина 210 метров. 1940 год, 1 номер.







6. Газовый комбинат — в будущем научатся использовать газ, образующийся при добыче нефти. 1940 год, 2 номер.







7. Монофон — представление об автоответчике будущего. Устройство приветствует звонящего, и виртуальный секретарь предупреждает, что разговор записывается. 1943 год, 7 номер.







8. Предполагали, что в будущем люди отправят искусственный спутник Земли для исследовательских целей. Под это описание подходит существующая МКС. 1944 год, 2 номер.







9. Атомный самолет — работает на атомной энергии, развивает сверхзвуковую скорость и может месяцами не опускаться на землю. 1955 год, 8 номер.







10. Реактивный стратопланер — аппарат для полетов на высоте 25-30 км. Пригодится для исследования стратосферы. 1939 год, 2 номер.







11. Летающий автомобиль из будущего. 1938 год, 7 номер.







12. Полярный шар — устройство для проживания в Арктике. Не тонет в воде, не замерзает. 1938 год, 7 номер.







13. Самолеты будущего. 1938 год, 8 номер.







14. Самолет пролетает на полем и сбрасывает маленькие бомбы, которые вспахивают и удобряют почву. 1939 год, 1 номер.







15. Невидимое магнитное поле останавливает и выводит из строя танки и машины. 1939 год, 1 номер.







16. В СССР придумали улучшенный паровой двигатель на спиральной турбине, а также паровоз, машину и корабль с таким двигателем. 1939 год, 4 номер.







17. Проект подземного города. 1937 год, 1 номер.

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18. Подводная война будущего. 1940 год, 6 номер.







19. Летательный аппарат, работающий от электрического двигателя с питанием от троллейных проводов. Не требует специальных площадок для посадки и взлета. 1940 год, 11 номер.







20. Резонаторная станция — пушки для уничтожения вражеских самолетов с помощью невидимых импульсов. 1941 год, 1 номер.







21. Колонизация Луны. 1964 год, 9 номер.







22. Орбитальная станция. 1950 год, 4 номер.







23. Проект высотных зданий для Москвы. 1966 год, 8 номер.







24. Огромный титан, которым управляет человек. 1969 год, 11 номер.







25. Стеноход. 1972 год, 10 номер.







26. Безрельсовые поезда — больше похоже на современные луноходы. 1975 год, 12 номер.







27. Попытка представить сапоги-скороходы из будущего. 1976 год, 9 номер.







28. Так создатели диафильма «В 2017 году» представляют интерактивное обучение для школьников. Виртуальная реальность отдыхает.







29. В СССР предсказали Skype.







30. Транспорт будущего.







31. Современные города даже близко не похожи на фантазии из СССР.







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