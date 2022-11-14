Электричество ошибок не прощает: причины возгорания из-за неисправной проводки

1. Первая причина

Розетки - элемент, подвергающийся постоянному воздействию, поэтому экономить на их качестве нельзя / Фото: tixrussia.ru

Ослабление контактов приводит к нагреванию розетки и увеличивает риск возгорания / Фото: yandex.ru



Если розетка используется на регулярной основе или же просто часто, ее контакты становятся слабее, а в месте соприкосновения вилки с розеткой происходит нагрев , что приводит к возгоранию самой пластмассы, а потом и обоев или другого покрытия.



2. Вторая причина

Многие пользователи даже не задумываются о том, сколько приборов подключают к одной розетке / Фото: drive2.com

Зачастую пользователи покупают недорогой удлинитель и через него включают массу приборов / Фото: nydailynews.com

Какое-то время перегруженный удлинитель будет работать, но в определенный момент может загореться / Фото: vitri.com.ua

На всех приборах производитель указывает мощность, эту информацию игнорировать нельзя / Фото: comfortclub.ru

3. Третья причина

Даже в только купленных удлинителях может быть много серьезных недочетов: неправильная скрутка, плохой обжим наконечников / Фото: tel.inforico.com.ua

4. Четвертая причина

Если на линию с розетками проложить проводку, сечение которой 1,5 кв. мм, то в ряде случаев при перегрузке сам кабель начнет плавиться / Фото: luxury-house.org