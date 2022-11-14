Электричество ошибок не прощает: причины возгорания из-за неисправной проводки

Большая часть людей не имеют представление, что значит ампер, в чем разница между ваттом и вольтом. Но это не мешает им нагружать электросеть, подключая к ней огромное количество девайсов, число которых регулярно увеличивается. В итоге в однофазной электросети начинаются проблемы, нередко приводящие к пожарам. Чтобы предотвратить беду, следует знать наиболее распространенные причины.
1. Первая причина
Розетки - элемент, подвергающийся постоянному воздействию, поэтому экономить на их качестве нельзя / Фото: tixrussia.ru
Розетки – это элемент, подвергающийся постоянному воздействию. И именно на них обычно люди стараются сэкономить, чего делать нельзя. Во многих случаях устанавливают их на 10 ампер. При этом качество изделий далеко от необходимого. В итоге именно розетка является слабым звеном в общей системе.
Ослабление контактов приводит к нагреванию розетки и увеличивает риск возгорания / Фото: yandex.ru
Если розетка используется на регулярной основе или же просто часто, ее контакты становятся слабее, а в месте соприкосновения вилки с розеткой происходит нагрев, что приводит к возгоранию самой пластмассы, а потом и обоев или другого покрытия.
Внимание! Источником нагрева всегда выступает контакт плохого качества.
2. Вторая причина
Многие пользователи даже не задумываются о том, сколько приборов подключают к одной розетке / Фото: drive2.com
Не берется во внимание то, сколько приборов подключено к одной розетке при помощи удлинителей. Пользователи в принципе не понимают или не хотят понимать, что в данном случае не может быть безлимита электричества. Результатом же является возгорание.
Зачастую пользователи покупают недорогой удлинитель и через него включают массу приборов / Фото: nydailynews.com
Среди главных устройств, потребляющих много электричества, можно назвать обогреватели и различные электрические инструменты типа сварочных аппаратов, рубанков и так далее. Многие покупают дешевый удлинитель с пятью гнездами на 10 ампер и через него включают массу приборов: обогреватель, чайник, радиатор и так далее.
Какое-то время перегруженный удлинитель будет работать, но в определенный момент может загореться / Фото: vitri.com.ua
В течение определенного времени эта конструкция работать будет, ведь тот же чайник находится в рабочем состоянии не всегда, да и обогреватели периодически отключаются. Но приходит момент, когда происходит нагрев, а за ним и пожар.
На всех приборах производитель указывает мощность, эту информацию игнорировать нельзя / Фото: comfortclub.ru
На всех приборах указывается мощность, и эту информацию игнорировать нельзя. Не обязательно быть физиком или электриком, чтобы понять простую вещь – электрические изделия в виде обогревателей, инструментов, ряда бытовой техники в сумме имеют мощность выше допустимой, а это чревато последствиями.
3. Третья причина
Даже в только купленных удлинителях может быть много серьезных недочетов: неправильная скрутка, плохой обжим наконечников / Фото: tel.inforico.com.ua
Часто причиной возгораний является монтаж низкого качества и такая же сборка удлинителей. Если есть желание себя обезопасить, лучше всего только что купленный удлинитель раскрутить и проверить. Во многих случаях есть ряд серьезных недочетов: неправильная скрутка, плохой обжим наконечников и прочее.
4. Четвертая причина
Если на линию с розетками проложить проводку, сечение которой 1,5 кв. мм, то в ряде случаев при перегрузке сам кабель начнет плавиться / Фото: luxury-house.org
Сечение кабеля заниженное. Если на линию с розетками проложить проводку, сечение которой 1,5 кв. мм, то в ряде случаев при перегрузке сам кабель начнет плавиться. Подходит такой вариант только при условии, что в розетку будет подключаться оборудование стационарного типа, потребляющее мало энергии (холодильник, роутер и прочее). Некоторые и сейчас применяют кабель с жилами из алюминия, а не меди, что категорически запрещено и может стать причиной пожара.
Электричество ошибок не прощает. К нему необходимо относиться с должным пониманием и тогда оно принесет исключительно пользу. В противном случае – может стать мощным источником бед.
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