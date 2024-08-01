Аты-баты шли солдаты: кавказские походные рисунки Теодора Горшельта

Произведения, посвященные военным событиям на Кавказе.

1. Барабанщик Кабардинского полка

Кабардинский конный полк — национальная кавалерийская часть русской императорской армии.

2. Кавказский солдат

В зимней походной форме.

3. Милиционер грузин

4. Охотник Кабардинского полка

Отлично подготовленные и крайне опасные противники горцев.

5. Тифлисский водовоз

Тулухчи-водовозы, доставляли воду жителям селений.

6. Линейный казак

Кавказское линейное казачье войско — формирование Русской Императорской армии .

7. Чеченский бивак

Привал в горной хижине.

8. Терский казак

Казаки живущее вдоль берегов реки Терек.

9. Тушин

Кавказская народность, принадлежащая к грузинам-горцам.

10. Унтер-офицер Кабардинского полка

Офицер младшего командного состава.

11. Линейные казаки

Представители казачьего войска.

12. Милиционер грузинской дружины

Военные дружины горской молодежи.

13. Чеченские дети

Под присмотром взрослых.

14. Кабардинский князь

Магомет Наурузов - подпоручик милиции, из кабардинских князей Мисостовой фамилии.

15. Милиционер тушин

Воин-джигит.

16. Охотник

В полной боевой готовности.

17. Горский аул

Жилые постройки вмещающие в себя несколько семейств .

18. Кубанские казаки

Коренные жители правого берега реки Кубань и Приазовья.

19. Охотник Кабардинского полка

Ружье, обувь и кинжал - три вещи, без которых нельзя было прожить в горах охотнику.

20. Рядовой Севастопольского полка

Боец подразделения русской армии.

21. Солдаты из отряда генерала Вревского

Активные участники кавказских войн.

22. Айсор

Представитель народа, живущего разбросанно среди других национальностей.

23. Пшав

Этническая группа грузин.

24. Тавлинец

Горец Дагестана.

25. Горнист и охотник Кабардинского полка

Представитель кавказского войска.

26. Казак фуражир

Казак отвечавший за корм для верховых и тягловых животных.

27. Чеченский аул

Нагроможденные друг на друга жилые строения.

28. Персиянин

Осевший на Кавказе после русско-персидских войн .