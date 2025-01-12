Удивительный пещерный монастырь Ванис-Квабеби

В Грузии есть немало мест, о существовании которых вы могли даже не подозревать. В этой стране каждый клочок земли пропитан историей глубины веков. И среди таких клочков есть такие, которым на протяжении многих веков каким-то чудесным образом удаётся оставаться в тени Времени и людского внимания.







Я хочу рассказать об одном пещерном монастыре, который был основан более 1 000 лет назад и является обитаемым и по сей день.

Жизнь в пещерах

«Встроенная» церковь

Церковь Святого Георгия

Каменный муравейник

Вардзиа

Пещерный фотограф