Мифы об уборке, о которых пора забыть

В интернете можно найти огромное количество самых разных лайфхаков по уборке. Какие-то из них действительно полезные и существенно облегчают наведение порядка в квартире, а какие-то лишь пускают пыль в глаза.

Мы решили разоблачить некоторые популярные хитрости, чтобы вы не тратили на них свое время и силы, и не расстраивались из-за плохого результата.

Миф 1: Смесь соды и уксуса можно использовать где угодно

Миф 2: Посудомоечную машину можно чистить лимоном

Миф 3: Для удаления следов мочи домашних животных нужно использовать пароочиститель

Миф 4: Уксус можно использовать для дезинфекции

Миф 5: Отбеливателем можно чистить все подряд

Миф 6: Кола убирает ржавчину в унитазе

Миф 7: Оливковое масло подходит для полировки нержавеющей стали

Миф 8: Губки можно стерилизовать в микроволновке

Миф 9: После мытья окон стекла нужно вытирать газетами

Сода и уксус нейтрализуют друг друга.Пожалуй, самыми популярными подручными средствами для уборки, о которых в интернете пишут все, кому не лень, являются сода и уксус. Авторы статей утверждают, что их тандем может решить чуть ли не все существующие бытовые проблемы, начиная от чистки плиты и заканчивая стиркой одежды.Но на самом деле эти ингредиенты не усиливают действие друг друга, а наоборот, нейтрализуют. Пользу может принести разве что пена, которая появляется в ходе бурной реакции соды и уксуса, но она заканчивается еще до того, как средство проникает в грязь.Поэтому самым оптимальным вариантом будет использовать эти компоненты по отдельности. Например, уксус, за счет кислоты в своем составе, прекрасно справляется с известковым налетом и грязью на окнах, а сода отлично подходит для дезинфекции поверхностей.Дольки лимона могут забить фильтр посудомойки.Лимонная кислота, так же, как и уксус, эффективно удаляет известковый налет, который появляется из-за жесткой воды. Но даже если вы положите в посудомоечную машину целый лимон, это все равно не даст никакого результата – возможно, налета станет чуть меньше, однако полностью он не исчезнет. А если вы будете использовать для чистки лимонные дольки, они могут засорить фильтр и стать причиной появления неприятного запаха.Чтобы не рисковать, советуем мыть посудомоечную машину специальным средством на основе лимонной кислоты. Также, в качестве временного варианта, подойдет уксус. Его нужно налить в глубокую миску или кружку, поставить на верхнюю полку и запустить режим с высокой температурой. По его окончании откройте дверцу, рассыпьте по дну посудомойки стакан соды и включите еще один цикл. После таких манипуляций прибор станет идеально чистым.Пароочиститель не поможет очистить ковер.Многие хозяйки, которые купили пароочиститель, признаются, что уже не представляют, как жили без него раньше. И это неудивительно, ведь он очень сильно упрощает процесс уборки и делает его более эффективным. Прибор быстро размягчает даже застарелые пятна, дезинфицирует поверхности и при этом не нуждается ни в какой дополнительной бытовой химии (очень актуально, когда дома есть маленькие дети).Однако есть загрязнения, которые лучше не пытаться удалить пароочистителем – например, следы мочи на коврах и мягкой мебели. Дело в том, что высокая температура лишь «зафиксирует» мочу в волокнах ткани, и потом будет еще сложнее ее убрать. Что сделать вместо этого?Как только вы обнаружили пятно, сразу промокните его салфеткой или бумажным полотенцем, затем промойте поверхность холодной водой и снова промокните. Убрать запах поможет вышеупомянутая сода – посыпьте ею следы мочи, оставьте на несколько часов, а затем уберите остатки веником или пылесосом. Или же купите ферментный очиститель, специально предназначенный для таких ситуаций.Уксус часто переливают в распылитель, чтобы было удобнее проводить дезинфекцию.Хотелось бы в это верить, но нет. Согласно результатам исследований, уксус действительно может убивать некоторые вирусы и бактерии, но их количество очень ограничено. Например, если вы заболели гриппом и хотите продезинфицировать квартиру, чтобы остальные члены семьи не заразились, уксус не поможет.Вместо этого лучше использовать специальные средства, предназначенные для дезинфекции помещений, которые точно смогут устранить болезнетворные бактерии и вирусы. Предварительно можете почитать отзывы о различных средствах, а также ознакомиться с результатами исследований, чтобы точно сделать правильный выбор.Белизна может оставить пятна на линолеуме.Отбеливатель прекрасно подходит для удаления большинства пятен и дезинфекции, но это единственные задачи, с которыми он справляется. Не стоит ожидать, что средство, например, отмоет жир или другие пятна на кухонной столешнице. Более того, при неправильном использовании он способен разъесть материал столешницы или напольного покрытия, а также навредить вашему здоровью.Если вы хотите удалить пятна жира, используйте либо специально предназначенное для этого средство, либо обычную жидкость для мытья посуды, которая есть на каждой кухне. Выдавите несколько капель на влажную губку, тщательно пройдитесь по загрязненному участку, а затем уберите остатки средства влажной тряпкой.Кола очищает только некоторые пятнаВ свое время видео о том, как кола за считанные секунды очищает унитаз, разлетелось по всему интернету. Всем захотелось проверить этот лайфхак, чтобы убедиться в его эффективности. Что можем сказать – газировка действительно удаляет некоторые пятна за счет кислот, которые входят в ее состав. Однако рассчитывать на впечатляющий результат в виде идеально белой поверхности не приходится.Кроме того, в отличие от специальной бытовой химии, кока-кола не дезинфицирует поверхность и не убивает скопившиеся бактерии. Также из-за темного цвета и большого количество сахара в составе, газировка может оставлять внутри унитаза некрасивые пятна, которые потом все равно придется удалять профессиональными средствами.Оливковое масло создаст жирную пленку на поверхностиМногие хозяйки используются для полировки изделий из нержавеющей стали оливковое масло. И оно действительно придает блеск, но только на время. А потом начинается самое интересное: масло образует на поверхности посуды жирный налет, который притягивает пыль и прочие загрязнения, а также делает отпечатки пальцев более заметными. Поэтому предлагаем оставить оливковое масло для готовки, а для полировки вещей использовать специальную полироль – и все будут счастливы!Микроволновка не сможет убить всех микробов.Первое и самое главное правило – не стоит разогревать в микроволновой печи что попало. Это опасно как для самого прибора, так и для квартиры в целом, ведь возможно замыкание или возгорание. В случае же с губкой для посуды, лайфхак абсолютно бесполезен – за счет того, что она прогреется неравномерно, некоторые бактерии все равно останутся на месте. А еще, после таких экспериментов, микробы могут поселиться в камере микроволновой печи, и затем перебираться на еду, которую вы разогреваете. Так что не стоит пытаться реанимировать старые губки для посуды – просто выбросьте их и купите новые, по кошельку это сильно не ударит.После обработки газетой стекло будет мутным.Так делали еще наши мамы и бабушки, а от них лайфхак уже перешел к нам. Но давайте будем честными: больше времени придется потратить даже не на то, чтобы помыть окно, а на то, что найти пачку газет. Да и сам процесс чистки будет сомнительным: газеты оставят на стекле ворс из-за чего оно будет выглядеть мутным. Кроме того, чернила испачкают поверхность и придется мыть стекло заново.