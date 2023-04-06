Морская железная дорога (Морская железная дорога Флориды, англ. Overseas Railroad) — железная дорога Майами — Ки-Уэст, существовавшая в штате Флорида, значительной частью проходившая по мостам над водами Мексиканского залива, являлась продолжением железной дороги Florida East Coast Railway до города Ки-Уэст, расположенного в 150 км от береговой линии полуострова Флорида. Железная дорога эксплуатировалась с 1912 по 1935 год.
Предпосылки.
Строительство железной дороги было начато по инициативе Генри М. Флаглера (1830—1913), директора компаний Rockefeller, Andrews & Flagler и Standard Oil, строивших во Флориде железные дороги и отели. Его железнодорожная сеть стала известна как Florida East Coast Railway (Восточная железная дорога Флориды), строительство которой было начато в городе Сент-Огастин и шло преимущественно на юг. Летом 1902 года Флаглером было послано несколько групп инженеров для изучения возможности постройки железной дороги между Ки-Уэстом, который являлся одним из крупнейших городов Флориды того времени, и материком. Группа инженеров во главе с Уильямом Дж. Кромом, исследовавшая возможность проложения железной дороги через острова залива, подтвердила возможность строительства; варианты прохождения дороги через Мыс Сейбл и Ки-Ларго. были отвергнуты; отмечается, что Флаглера интересовала не экономическая выгода этого предприятия, а только возможность его реализации с технической точки зрения
В 1904 году железнодорожная сеть достигла города Хомстэд (англ.)русск., расположенного в 20 милях к югу от Майами. После того, как в 1905 году Соединённые Штаты объявили о строительстве Панамского канала, решение о строительстве железной дороги, связавшей Ки-Уэст с материком, получило дополнительное обоснование, так как Ки-Уэст являлся ближайшим к каналу глубоководным портом США, также открывал широкие возможности торговли с Кубой и Латинской Америкой.
Строительство
Строительство железной дороги на юг от Хомстеда началось летом 1905 года и достигло порта Knights Key в декабре 1907 года. Станция в этом месте была открыта 6 февраля 1908 года. До открытия станции в Ки-Уэст она являлась важным терминалом, где осуществлялась пересадка с поездов на пароходы компании Peninsular & Occidental, следующие на Кубу. В этот период станция являлась въездом в страну, на ней присутствовали таможенные органы и отделение почты.
В октябре 1906 года во время строительства моста Long Key Viaduct мощный ураган нанёс значительные повреждения мосту и оборудованию, размыл уже построенные насыпи и повлёк гибель около 100 человек. За период строительства моста Seven-Mile Bridge (1909—1912) два урагана в сентябре 1909 года и сентябре 1910 года нанесли повреждения оборудованию и вырвали 5 пролётных балок, закреплённых недостаточно надёжно.
Терминал в городе Ки-Уэст был построен на острове Трамбо, названном так в честь ведущего инженера компании Генри Трамбо. Терминал проектировался с учётом использования для пересадки с поездов на пароходы: прилегающая бухта была специально углублена, построен причал длиной 1700 (518 м) и шириной 134 футов (40 м), способный принимать большие океанские суда, организована паромная переправа.
Особая трудность заключалась в поставке пресной воды с континента. Пресная вода была необходима везде, где использовались паровозы, стационарные паровые машины, для приготовления пищи и потребления людьми. Вода доставлялась с материка пароходами, затем развозилась по железной дороге. Ежемесячно требовалось до 4 500 000 галлонов (17 000 000 л) воды, что составляло 700 железнодорожных цистерн.
Строительство железной дороги через океан потребовало значительных инженерных инноваций, а также привлечения больших объёмов трудового и денежного капиталов. В строительстве было задействовано 4 000 человек. В течение семи лет строительства 5 раз ураганы угрожали сорвать проект, а три из них вызвали значительный урон и привели к гибели людей. Стоимость проекта составила более 27 127 205 долларов, или около 212 000 долларов на милю. При строительстве погибло около 200 человек. Несмотря на все трудности, последнее звено Восточной железной дороги Флориды было завершено к 1912 году.
В ходе строительства было использовано 38 000 тонн металлоконструкций, 461 000 кубических ярдов бетона (350 000 м³), 800 000 баррелей цемента, 96 000 тонн гранита, 78 000 гравия, 300 000 тонн коралловых пород; формирование насыпей потребовало около 100 000 тонн грунта.
21 января 1912 года по железной дороге отправился первый поезд, на котором Генри Флаглер проехал в своём личном вагоне, знаменуя завершение строительства железной дороги в Ки-Уэст, куда прибыл 22 января; таким образом, все восточное побережье Флориды было связано посредством железных дорог. Морская железная дорога была широко известна как «Восьмое чудо света»
Вот как восторженно описывал это инженерное сооружение русский журнал Петра Сойкина «Природа и люди» в 1915 году (дословно):
Вообще все усилия [в мостостроении] направлены в сторону использования материала и самой природы. Лучшим и красноречивым доказательством является американская линия, законченная в 1912 г. и носящая заголовок: «Из Нью-Йорка на остров Кубу без пересадки!»
Взгляните на прилагаемую карту (рис. 16). Из Нью-Йорка вас мчит экспресс в городок Майами на оконечность Флориды; отсюда поезд выходит — прямо в море! От Флориды на запад тянется цепь коралловых островков; крайний из них — Ки-Уэст — служит теперь модным курортом миллиардеров. Один из них, недавно умерший «масляный король» Феглер, задумал и осуществил постройку железной дороги по морю…
Это грандиозное предприятие было выполнено замечательно быстро и изящно. Строителям «моста» (на самом деле, ряда мостов) пришлось учитывать высоту волн, глубину моря, силу ветра, характер и влияние течений…
Нередко штормы причиняли крупные повреждения: то уносились массы материала в море, то терпели аварии суда, на которых имели постоянное пребывание рабочие. Кроме того, условия пароходства не позволяли воздвигать постоянный барьер, отделяющий Атлантический океан от Мексиканского залива; поэтому три моста сделаны подъёмными. В январе 1912 года первый экспресс помчался по волнам (рис. 14), насмехаясь над штормом и аллигаторами, населяющими эти воды…
Из Ки-Уэста поезд въезжает на пароход и достигает Гаваны, столицы о. Кубы, лежащего в 140 верстах к югу. Итак, весь путь из Нью-Йорка на Кубу можно свершить, не выходя из вагона…
Технические характеристики
Общая длина железной дороги составила 248 километров, из них 70 километров проходили по 47 островам Мексиканского залива. Из 106 миль (170 км) маршрута от бухты Джевфиш до Ки-Уэст 37 (59 км) проходило по открытому морю. Около 20 миль (32 км) линии было построено на искусственных насыпях, 17 миль (27 км) — на бетонных и железобетонных мостах. Из 38 мостов 29 были бетонными, 6 железобетонными и 3 разводными (четвёртый разводной мост в проливе Indian Key был разобран). Среди них наиболее примечательны:
Seven Mile Bridge (протяжённость — 35 862 футов (6,79 миль, 10 930 м) — построен на 335 80-футовых (24 м) и 60-футовых (18 м) пролётах и части длиной 1,75 миль (2,8 км), состоящей из 210 53-футовых (16 м) арок, а также разводной части. В общей сложности, мост лежит на 546 бетонных опорах;
Bahia Honda Bridge (пересекает наиболее глубокую часть маршрута) — мост длиной 5055 футов (1 540 м), состоящий из 13 138-футовых (42 м) пролётов, 13 186-футовых (56 м) и одного 247-футового (75 м) пролёта, усиленных металлическими фермами;
Long Key Viaduct (арочный) — мост диной 11 958 футов (2,15 мили, 3 645 м) из усиленной бетонной конструкции на 180 50-футовых (15 м) и 42 35-футовых (10 м) арках.
При строительстве было выбрано 3 типа конструкции мостов в соответствии с глубиной залива и природными условиями. Арочные мосты возводились в наиболее мелкой воде. Мосты на высоких бетонных основаниях, усиленных стальной арматурой, возводились при глубине свыше 20 футов (6 м). В проливе между островами Байя Хонда Ки и Спэниш Харбор Ки глубина воды составляла около 30 футов (9 м), а также присутствовало сильное течение. В конструкции этого моста на основаниях были использованы фермы, что позволило сократить количество опор с 64 до 34.
На железной дороге было построено 12 станций. Крупнейшей промежуточной станцией являлась станция Long Key, где располагался телеграф и зал ожидания для пассажиров. Станция Long Key была единственной, на которой предусматривалась остановка всех поездов. Стоянка поездов по станции составляла 20 минут. Телеграф и зал ожидания также были на станциях Key Largo и Islamorada. Весь путь из Майами до Ки-Уэст поезд преодолевал за 4 часа.
Разрушение дороги
Большая часть Морской железной дороги была уничтожена ураганом 5 категории 1935 года, получившим название «Шторм столетия». О приближении урагана и о его угрозе для островов в Мексиканском заливе было известно заранее, поэтому из Майами на остров Long Key был отправлен спасательный поезд для эвакуации людей. 2 сентября 1935 года ураган унёс жизни более четырёхсот человек и опустошил Лонг-Ки и прилегающие районы, в том числе лагерь компании на острове Long Key.
Последовавший затем штормовой прилив высотой 17 футов (5 м) (высота насыпи в том месте составляла 9 футов (2,7 м)) около 20:20 на острове Айломорада опрокинул и уничтожил спасательный поезд компании «Восточные прибрежные железные дороги», а его локомотив (паровоз № 447), устоявший на путях, не мог продолжить движение из-за остановки паровой машины.
У обанкротившейся компании «Восточные прибрежные железные дороги» не было средств для восстановления разрушенных участков. Земляное полотно и сохранившиеся мосты были проданы штату Флорида всего за 640 000 долларов. Железная дорога не была восстановлена по причине экономической нецелесообразности: последствия Великой депрессии и большое распространение автомобилей сделало шоссейную дорогу более предпочтительной, а новые автомобильные дороги прокладывались в одном коридоре с уже существующими железнодорожными. Проданные искусственные сооружения Морской железной дороги, уцелевшие после урагана, были использованы при строительстве Морского шоссе, открытого для движения в 1938 году. В 1980-х годах многие оригинальные мосты были заменены на новые. Морское шоссе (часть скоростной дороги US 1 Ки-Уэст — Форт-Кэнт, штат Мэн) по-прежнему связывает Ки-Уэст с материком. Множество старых бетонных мостов используется в качестве рыболовных причалов и пешеходных дорожек.
13 августа 1979 году Морская железная дорога включена в Национальный реестр исторических мест США (объект № 79000684)
Ки-Уэст (англ. Key West) — город на одноимённом острове в архипелаге Флорида-Кис, центр округа Монро штата Флорида.
Ки-Уэст — самый южный город континентальных штатов США. Среди 49 штатов (кроме штата Гавайи) это единственный город, где никогда не регистровалась температура ниже 0°С.
Население города составляет 25,4 тыс. человек (2000) — примерно треть всего населения островов Флорида-Кис.
Климат в городе тропический, чётко разделён на два сезона — сухой и влажный.
Ки-Уэст — самая южная точка США, остров находящийся в 150 км от Кубы и соединенный с сушей мостом в 11 км. Ближайший крупный город —Майами. Отличительная особенность острова — собственный аэропорт. За 1 час можно долететь от Майами. Также туда можно добраться автобусом за 4 часа (билет стоит примерно 25$). Главная улица острова — Duval st., на которой сосредоточены большинство ресторанов и гостиниц, выходит прямо к причалу, куда 2—3 раза в неделю приходят круизные лайнеры.
Климат на острове примерно такой же, как и везде на побережье. Температура — около 30 °C. Есть одна особенность — существует немалая вероятность урагана или цунами.
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