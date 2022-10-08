Самые нелепые древнеримские законы и обычаи, которые выглядят весьма странно для великой империи

Женщинам не разрешалось плакать на похоронах

Похороны императора в Древнем Риме, гравюра XIX века.

Банное равенство

Интерьер римской бани.

Туалет — это опасное место

Древнеримский общественный туалет.

Уринотерапия - наше всё

Фреска с изображением прачечных из Помпеи.

Никакого пурпура для простолюдинов

Кадр из художественного фильма «Рим», 2005 год.

Наказания в Древнем Риме были чертовски изобретательными

Древний Рим: Закон о наказании для предателей. Их бросали с Тарпейской скалы в Риме, цветная гравюра Генриха Лейтемана (1824–1905).

Если убила молния — так и будешь валяться

Гравюра с изображением Юпитера, верховного римского бога и Сатурна, которого он свергает с престола. Владыка неба и несущий свет – в правой руке он держит молнию, 18 век.

В каждом доме должен быть алтарь

Алтарь, посвящённый Ларе императора Августа. Копия из галереи Уффици во Флоренции.

Детей можно было продать в рабство, но только не более трёх раз

Римская мозаика из Помпеи, изображающая мальчика-раба на кухне с фруктами и рыбой.

Женщины должны были уйти из дома раз в году на три дня

Портрет пекаря Теренция Нео с женой. Находится в коллекции Национального археологического музея Неаполя.

Ради настоящего, зрелищного морского боя и Колизей затопить не жалко

Колизей с Крестным ходом. Гравюра.