Знаменитости, промышляющие воровством

Кто-то из этого списка попался на небольших магазинных кражах в далёком детстве, а кто-то и по сей день промышляет воровством в особо крупных размерах.
Меган Фокс
Самой безобидной воровкой из этого списка является Меган. Она в возрасте 14 лет попала под арест за кражу косметики, совершённую в одном из магазинов Walmart.
Бритни Спирс
Второй в списке магазинных воровок идёт поп-дива. Бритни Спирс ловили как на небольших кражах (зажигалки), так и дорогих вещах, стоимость которых превышала $ 28 000.
Вайнона Райдер – магазинная бандитка
Вайнону ловили на кражах не один раз. Примечательно, что Вайнона тащила даже те вещи, которые не подходили ей по размеру. Либо она просто получала удовольствие от самого процесса кражи, либо продавала, чтобы хоть как-то прокормиться. Вайнона Райдер получила три года лишения свободы условно за свои бесчинства.
Джонни Депп
Не только женщины, но и мужчины промышляют опасным ремеслом. В 2001 году во время церемонии вручения «Оскара» он угнал настоящий лимузин, который заказал себе Харрисон Форд
Линдси Лохан – самая опытная и отчаянная воровка
Линдcи Лохан настоящая звезда краж. В этом году Егор Тарабасов обвинил бывшую подругу в том, что она воровала у него вещи, а также портила имущество. Егор не уточнил, что именно испортила Линдcи Лохан. До этого актрису застали за кражей одежды из костюмерных, а вот за кражу дорого ожерелья она получила не только 35 суток домашнего ареста, но и приличный штраф – $2 500.
Леди Гага
Леди Гага является представительницей другого типа воровок – она обчищала не магазины или элитные бутики, а реквизит со съёмок фильмов. Однажды она украла наряды от Жана-Поля Готье, которые тот предоставил для съемок кинокартины «Gaga by Gaultier».
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон тоже оказался чрезвычайно падким на одежду из реквизита. После окончания съёмок одного из фильмов саги «Сумерки», Роберт подчистую опустошил собственную гримёрку, лишив съёмочную компанию всей одежды, в которую был облачён знаменитый вампир.
Сара Джессика Паркер
А Сара Джессика Паркер не стала мудрить и также обчистила съёмочный реквизит на сумму в $15 000. Фанаты могли видеть украденную одежду в эпизодах сериала «Секс в Большом Городе-2″.
Кортни Лав
Кортни Лав смогла «стянуть» драгоценностей на $114 000. Актриса взяла напрокат две цепочки, серьги и браслет из белого золота с бриллиантами, чтобы явиться на благотворительный вечер, но обратно вернула лишь браслет, сообщив о пропаже остального.
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