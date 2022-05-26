Знаменитости, промышляющие воровством

С нами не соскучишься!

Кто-то из этого списка попался на небольших магазинных кражах в далёком детстве, а кто-то и по сей день промышляет воровством в особо крупных размерах.



Меган Фокс

Бритни Спирс

Вайнона Райдер – магазинная бандитка

Джонни Депп

Линдси Лохан – самая опытная и отчаянная воровка

Леди Гага

Роберт Паттинсон

Сара Джессика Паркер

Кортни Лав