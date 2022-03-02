Выйти замуж за призрака: поразительная традиция посмертного брака

Замуж за усопшую невесту. | Фото: generationexorcist.tumblr.com.
Оказывается, в некоторых культурах возможна женитьба с умершим человеком. Явление посмертного брака - это заключение союза, когда один или даже оба из молодожен мертвы. Это распространенная практика в Китае, Японии, Франции, Судане и в Соединенных Штатах. В данном обзоре можно узнать, зачем люди связывают себя узами брака с теми, кого уже нет в живых.
Китай: ограбление могил и петух в качестве жениха
Жених в китайском призрачном браке. | Фото: shutterstock.com.
По древнему китайскому обычаю старший сын в семье должен жениться раньше своих младших братьев. Если же старший брат умирает неженатым в молодом возрасте, то есть решение, которое сохраняет традиционный порядок: призрачный брак. Он используется в Китае также для решения религиозных проблем. Главная из них – это желание задобрить беспокойный дух того, кто одиноким ушел на тот свет. Считается, что призраки неженатых мужчин могут наслать болезнь на кого-то из членов семьи, либо явиться во сне и высказать свое желание заключить брак.
Бывает и другая ситуация. Если пара решила расписаться, а мужчина умирает до свадьбы, то невеста может согласиться на брак с духом своего избранника. Во время церемонии вместо жениха стоит белый петух. Птица также едет в свадебной карете, а затем сопровождает невесту на официальной встрече с семьей жениха. Но такие браки заключаются нечасто из-за требований, предъявляемых к невесте. Ведь она должна переехать жить в семью своего покойного мужа, а также принять обет безбрачия.
Призрачный брак незаконен в Китае, начиная со времен правления Мао Цзедуна, но этот ритуал все еще встречается в отдельных регионах страны. Эта традиция может показаться безобидной, но иногда она приводит к преступлениям. В 2013 году четверо мужчин в Северном Китае были приговорены к тюремному заключению за эксгумацию трупов 10 женщин и их продажу семьям, где умерли холостые мужчины. Женские тела предназначались к захоронению на кладбище рядом с мертвецами, чтобы обеспечить им «вечное общение».
Япония: Брак с куклой
Традиционная японская кукла. | Фото: commons.wikimedia.org.
В Японии считают, что люди, которые умирают рано, держат обиду на живых. Призраки, лишенные сексуальной и эмоциональной составляющих брака, а также возможности продолжения рода, будут мучить своих живых родственников болезнями, финансовыми бедами, либо одержимостью духами. Чтобы задобрить дух усопшего, его нужно отвлечь, например, женить.
Здесь и кроется главное отличие от китайской традиции: в Японии призрачный брак заключают не с живым человеком, а с куклой невесты или жениха. Кукла в этой традиции появилась в 1930-е годы, когда Япония активно воевала, и было сложно найти невест для большого количества павших солдат. Во время свадебной церемонии куклу невесты и фотографию мертвого человека помещают в стеклянный ящик, чтобы «представить» их союз. Ящик хранится в семье жениха еще 30 лет, чтобы призрак не тревожил живых.
Франция: Законный брак для погибших обрученных людей
Магали Яскевич с фотографией погибшего жениха на церемонии бракосочетания, 2009 год. | Фото: vindays.com.
Франция является страной, в которой живой человек вполне законно может заключить брак со своей погибшей «второй половинкой». Согласно Гражданскому кодексу, Президент Республики при наличии серьезных причин может разрешить регистрацию брака, когда один из будущих супругов мертв. Единственное условие: нужно доказать, что пара действительно намеревалась выйти замуж. С 1960 года, когда приняли закон, и до наших дней состоялось более полутора тысяч регистраций. Что интересно, 95 процентов заявок поступило от женщин.
Судан: Дети двух отцов
Женщина из племени нуэр. | Фото: kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com.
У этнической группы нуэр из южного Судана призрачный брак заключают очень специфическим способом. Если человек умирает без наследников мужского пола, то его брат может стать новым мужем его жены. При этом дети, рожденные от «нового» мужа, будут считаться детьми усопшего. Такая традиция возникла для того, чтобы обеспечить продолжение рода покойного, а также сохранить его имущество в пользу жены. Таким образом, традиция посмертных браков племени нуэр поддерживает общественный порядок.
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