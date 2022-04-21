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15 интересных фактов о компьютерных вирусах, которые полезно знать каждому пользователю


Вредоносные программы стали весомой угрозой.

Вредоносные программы стали весомой угрозой.

Компьютерные вирусы были не более чем мифом несколько десятилетий назад, но на протяжении многих лет ситуация изменилась коренным образом. В современные дни вредоносные программы стали очень весомой угрозой для правительств и крупных международных корпораций, для малого бизнеса и индивидуальных пользователей компьютеров. Во всем мире нет человека, который бы не рисковал подвергнуться кибер-атаке, независимо от того, насколько мощное антивирусное программное обеспечение стоит у него на компьютере.

1. Creeper Virus


Первый компьютерный вирус.

Первый компьютерный вирус.

 

Самым первым компьютерным вирусом был Creeper Virus, который был обнаружен в сети ARPANET, предшественнице Интернета, в начале 1970-х годов. Это была экспериментальная самовоспроизводящаяся программа, написанная Бобом Томасом из BBN Technologies в 1971 году.

2. Вирусы, черви и трояны


Вредоносные программы.

Вредоносные программы.

 

В настоящее время существуют три основные категории вредоносных программ-угроз: вирусы, черви и трояны. В то время, как их предназначение и то, каким именно они способом наносят вред, отличаются, все вирусы построены на одних и тех же принципах.

3. Melissa


Почтовые сервера корпораций отключили.

Почтовые сервера корпораций отключили.

 

Вирус Melissa (март 1999 года) был настолько мощным, что он заставил Microsoft и многие другие крупные компании отключить свои системы электронной почты.
Почтовые сервера корпораций не работали до тех пор, пока вирус не был удален полностью.

4. Заря эпохи персональных компьютеров


Легендарные дискеты.

Легендарные дискеты.

 

Перед тем как компьютерные сети получили широкое распространение, большинство вирусов распространялись через переносные носители информации, в частности через дискеты. На заре эпохи персональных компьютеров большинство пользователей регулярно обменивались информацией и программами на дискетах.

5. Вирусы вне закона


В Финляндии написание компьютерного вируса является незаконным.

В Финляндии написание компьютерного вируса является незаконным.

 

Тем не менее, создание компьютерного вируса сегодня не считается незаконным актом в США. Некоторые другие страны внедряют законы о компьютерной преступности, которые гораздо строже, чем в США. Например, в Германии запрещено обмениваться компьютерными вирусами вне зависимости от причины, а в Финляндии незаконным является даже написание компьютерного вируса.

6. Киберпреступность


Вирусы и хакеры.

Вирусы и хакеры.

 

Из-за постоянно растущего количества компьютерных вирусов и хакеров, возникают новые виды компьютерных преступлений. В наши дни так называемая киберпреступность охватывает широкий круг занятий, таких как кибер-терроризм, кибер-вымогательство и кибервойны.

7. Убытки - $ 38 млрд


Червь MyDoom.

Червь MyDoom.

 

Самым дорогим компьютерным вирусом всех времен стал червь MyDoom, который был запущен в январе 2004 года. Он привел к убыткам в размере $ 38 млрд. Согласно предварительным оценкам, этот вирус заразил 25% всех электронных писем.

8. Anonymous


Элитных хакеров мало.

Элитных хакеров мало.

 

На самом деле, очень легко стать членом Anonymous - самой известной международной сети хакеров. Но лишь немногие члены этой организации являются элитными хакерами, способными использовать недостатки безопасности в компьютерных системах и писать вирусы.

9. Активация через ссылку


Будь бдителен!

Будь бдителен!

 

Невозможно заразиться компьютерным вирусом, просто читая электронную почту. Вирус активируется только при нажатии на ссылку или при открытии инфицированного вложения.

10. Пугающая динамика


6 000 новых вирусов ежемесячно.

6 000 новых вирусов ежемесячно.

 

К 1990 году насчитывалось всего около 50 известных компьютерных вирусов. В конце 1990-х годов количество вирусов резко возросло до более чем 48 000. Сегодня каждый месяц появляются около 6 000 новых вирусов.

11. Осторожно, дети!


32% всех ПК заражены.

32% всех ПК заражены.

 

Некоторыми авторами вирусов являются дети, которые создают вирусы, чтобы просто проверить свои навыки программирования. Около 32% всех компьютеров в мире (то есть почти каждый третий компьютер) заражен какой-либо вредоносной программой.

12. Антивирусы не всесильны


Компьютерная безопасность не абсолютна.

Компьютерная безопасность не абсолютна.

 

Несмотря на максимальные усилия исследователей и разработчиков в области компьютерной безопасности, в настоящее время ни одна из существующих разновидностей антивирусного программного обеспечения не в состоянии определить все компьютерные вирусы.

13. VBA Microsoft Office


Visual Basic или Perl.

Visual Basic или Perl.

 

Вирусы могут быть написаны на различных языках программирования. Самыми популярными являются ассемблер, языки сценариев (такие как Visual Basic или Perl), C, Java и макро-языки программирования (например, VBA Microsoft Office).

14. Деревянный конь и вирус


Троянский конь.

Троянский конь.

 

Трояны, один из трех основных типов компьютерных вирусов, были названы в честь события из древнегреческой истории. Если быть точнее, создатели имели в виду деревянного коня, с помощью которого греческие войска тайно проникли в осажденную Трою.

15. ILOVEYOU


Письмо счастья.

Письмо счастья.

 

Созданный филиппинскими программистами Рионелем Рамонесом и Онелем де Гузманом в 2000 году, компьютерный червь известный как ILOVEYOU или "письмо счастья" стал одним из самых опасных компьютерных вирусов за всю историю. Вирус инфицировал около 10% в мире подключенных к Интернету компьютеров на то время. Убытки пользователей ПК по всему миру составили более $ 10 млрд.

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15 интересных фактов о компьютерных вирусах, которые полезно знать каждому пользователю

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