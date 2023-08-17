Какую тайну скрывает огромное 4000-летнее святилище Солнца, открытое недавно в Нидерландах

В промышленной зоне Медель, в Тиле (Нидерланды), в данный момент археологи проводят раскопки. Здесь было обнаружено огромнейшее святилище, посвящённое Солнцу. Древнему месту поклонения более 4000 лет. Использовали святилище на протяжении 8 столетий. Что открыла учёным загадочная святыня и почему не спешат открыть доступ к доисторическому солнечному храму — далее в обзоре.
Древнее святилище
Археологи были действительно поражены столь ценной находкой. Святилище, которое использовалось около 800 лет, состоит из нескольких земляных курганов. В них некогда проводились религиозные ритуалы и хоронили умерших. Площадь святыни около 36 000 квадратных метров.
Святилище было обнаружено в Тиле, Нидерланды.
Основными элементами археологического памятника являются три земляных вала с могилами. Самый большой курган имел диаметр 20 метров и, как предполагают учёные, служил в древности солнечным календарём. Вокруг него был неглубокий ров с несколькими проходами. В определённые дни через эти проходы курган освещался солнцем. Самыми важными днями были 21 июня, летнее солнцестояние, и 21 декабря, зимнее солнцестояние. В местах, где солнце светило прямо через отверстия, археологи также нашли остатки жертвоприношений, такие как скелеты животных, человеческие черепа и различные ценные артефакты.
Археологи обнаружили здесь множество ценных артефактов.
Также человеческие захоронения были обнаружены и вне курганов. Археологи обнаружили останки почти сотни человек. Некоторые были просто похоронены, другие кремированы. Вполне вероятно, все эти люди играли какую-то важную роль в ритуалах.
Почему место закрыто для посещения
Долгое время учёные считали, что курганы также строились и использовались для ритуалов и торжеств. Исследования, проведённые в Тиле, подтверждают эту теорию. Раскопки проводятся здесь уже в течение 6 лет. Все найденные артефакты были сфотографированы, зарисованы, тщательно отреставрированы и отправлены в музеи или на склады для дальнейшего изучения. Потребовались годы, чтобы обнаружить святыню с солнечным календарём, изучив все данные и собрав их воедино. Над этим трудились не только местные специалисты, но археологи со всего мира.
Здесь трудятся учёные со всего мира.
Местность на данный момент закрыта для посещения. Сейчас на локации и смотреть, собственно, нечего. До этого святыня и многочисленные находки лежали под толстым слоем почвы. В отличие от многих других мест в мире, Тиль построен из дерева. За долгие годы древесина сгнила. Археологи нашли лишь следы древних строений. Теперь солнечный храм нужно отреставрировать, ещё учёные планируют снять документальный фильм. В нём они расскажут захватывающую историю этого места, чтобы открыть людям то, как жили их предки тысячи лет назад
Тайна солнечного святилища
Археологи обнаружили при раскопках в самой старой части кладбища стеклянную бусину. Это самая древняя бусина из стекла, когда-либо найденная в Нидерландах. Но не только это делает её особенной. Дело в том, что родом этот артефакт из самой Месопотамии. Это свидетельствует о том, что жители этой местности 4000 лет назад уже имели контакт с народами, жившими почти в 5000 километрах от них.
Месопотамская стеклянная бусина.
Также на этом месте учёные обнаружили гораздо больше, чем обычно, в том числе более миллиона находок, таких как 32 000 фрагментов керамики, 25 000 скелетных останков, 58 000 камней, 10 000 кремневых осколков и 170 000 деревянных фрагментов.
Пока место закрыто для посещения.
Открытие в Тиле настолько большого доисторического святилища, посвящённого солнцу, даёт ценную информацию о религиозных и погребальных обычаях древних. Также это раскрывает захватывающие подробности торговых связей жителей Центральной Европы 4000 лет назад. Редко, когда археологам предоставляется такая ценная возможность раскопать настолько большую территорию вокруг курганов. Когда всё здесь будет отреставрировано, каждый желающий сможет прикоснуться к тайнам этого древнего солнечного храма.
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