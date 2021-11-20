Совершенно неожиданное происхождение повседневных вещей

Многие привычные для нас вещи окружают нас в повседневной жизни гораздо дольше, чем мы можем себе представить. Какие-то вещи, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися, претерпели невероятные изменения. И некоторые из них, когда только впервые появились, использовались в совершенно противоположных целях, нежели мы используем их сегодня.



10. Беговая дорожка раньше использовалась для наказания преступников

9. Салат-латук появился как афродизиак

8. Wi-Fi был создан для обнаружения чёрных дыр

7. Боулинг изначально был религиозным ритуалом

6. Бритьё волос на теле началось с крестоносцев, подражавших мусульманам

5. Жест со средним пальцем впервые показал греческий философ Диоген

4. Фигуры животных из воздушных шаров изначально делались для ритуала жертвоприношения животных у ацтеков

3. Китайские шашки появились в Германии

2. Мини-гольф появился потому, что для женщин считалось непристойным играть в гольф

1. Свечи на торте по случаю дня рождения появились как дань богине Луны