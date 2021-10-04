Автопарк Шварценеггера: какие машины есть в коллекции «железного» Арни

1. Dodge Challenger SRT8

Красивый и стильный автомобиль. /Фото: zimbio.com.

2. Excalibur Series lll Phaeton

Имеется в коллекции Арнольда. /Фото: wallpaperup.com.

3. HUMMER H1

Арнольд любит военные авто. /Фото: kinotime.org.

4. Dodge M37

Часто посещает тематические мероприятия на нем. /Фото: zimbio.com.

5. Jeep Grand Wagoneer «Governator»

Крутой классический внедорожник. /Фото: jeep-for-sale.com.

6. Mercedes Unimog Arnold Schwarzenegger Edition

Один такой есть с автографом Арни. /Фото: celebritycarsblog.com.

7. Porsche 911

Крутой автомобиль для крутого парня. /Фото: goodnew.ru.

8. Mercedes SLS

У Арнольда много кабриолетов. /Фото: goodnew.ru.

9. Gelaendewagen Kreisel

В кругу друзей и на крутом внедорожнике. /Фото: trucktrend.com.

10. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Лучший в мире автомобиль. /Фото: weacom.ru.

И еще: M47 PATTON

Хобби большого парня. /Фото: setwalls.ru.