От чугуна до стекла: Какие кастрюли считаются лучшими для готовки еды дома

Выбор кастрюли на кухню – это не самая простая задача, даже для опытной хозяйки. Сегодня существует огромное количество разных емкостей для готовки еды, которые отличаются своей формой, дизайном, а самое главное, материалом, из которого сделаны. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.
1. Дюралюминиевые кастрюли
Классические кастрюли. /Фото: youtube.com.
Существует утверждение о том, что в алюминиевых кастрюлях нельзя оставить еду даже на несколько часов, якобы, она слишком быстро остывает. В действительности это не так. В среднем, кастрюля с борщом из дюралюминия будет остывать также долго, как и любая другая. При этом закипает все в таких емкостях действительно очень быстро, что делает их прекрасным выбором для быстрого кипячения.
2. Эмалированные кастрюли
Выглядят очень красиво. /Фото: ladyideas.ru.
У эмалированных кастрюль есть сразу два больших достоинства. Во-первых, они обеспечивают хорошую защиту от попадания в еду (а значит и в организм человека) вредных веществ, металлов в процессе кипячения. Во-вторых, они красиво выглядят, так как эмалированное покрытие позволяет наносить разнообразные рисунки на поверхность емкости.
При этом за такой тарой нужно постоянно следить, ведь есть риск сжечь кастрюлю по неосторожности.
3. Чугунные кастрюли
Старый, добрый чугун. /Фото: koffkindom.ru.
Что может быть лучше массивной и надежной кастрюли из чугуна? Выглядит она далеко не так изящно, как предыдущие представители, зато это один из самых надежных и простых видов готовочной тары. Немаловажно и то, что чугун не несет никакого вреда для организма человека, а потому не нуждается в специальных покрытиях.
4. Кастрюли из нержавеющих сталей
Наиболее популярные емкости. /Фото: domovod.guru.
На сегодняшний день такие кастрюли считаются оптимальным выбором для большинства хозяек. Одни из достоинств таких емкостей является огромное количество вариантов исполнения. В них все достаточно быстро кипит, а еще почти полностью отсутствует риск быстрого пригорания содержимого ко дну, если забыть кастрюлю на большом огне.
5. Стеклянные кастрюли
Отличная вещь. /Фото: posuda-gid.ru.
Кастрюля из огнеупорного стекла отличается прочностью и надежностью конструкции. Она способна выдержать не только сильнейшие термические нагрузки, но и падение на бетонный пол с высоты в несколько метров. А еще такие кастрюли, как правило, полностью прозрачные, что может быть также полезно в готовке еды.
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