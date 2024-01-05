Вещи в спальне, которые крадут ваше здоровье

Эти привычные предметы существенно ухудшают качество сна.







Некоторые вещи, которые мы привыкли держать в спальне, не только создают дополнительный беспорядок, но и могут привести к бессоннице и другим проблемам со здоровьем. Рассказываем, какие предметы лучше убрать уже сегодня.



Гаджеты

Принадлежности для тренировок

Рабочие инструменты

Грязная одежда

Старый матрас

Гаджеты глубоко укоренились в нашей жизни, поэтому держать их подальше от спальни — сложная задача. Однако есть веские причины, по которым нужно убирать смартфоны, ноутбуки и планшеты хотя бы на время сна.Во-первых, синий свет, излучаемый экранами: он затрудняет выработку мелатонина и вызывает бессонницу. Во-вторых — контент, который мы потребляем в интернете. Если телефон или компьютер находятся рядом с кроватью — появляется большой соблазн посидеть в соцсетях перед сном. А между тем новости, комментарии, короткие видео и т.п. способствуют информационной перегрузке — дополнительному стрессу, который мешает заснуть.Таким образом, убрав из спальни гаджеты, вы существенно улучшите качество сна и на следующее утро будете чувствовать себя гораздо бодрее.Держать в спальне тренажеры, гантели, коврики, резинки для растяжки и пр. — тоже плохая идея. Спортивное оборудование — рассадник бактерий, а если вы к тому же не успеваете заниматься спортом, — глядя на тренажер или коврик, вы, вероятно, будете испытывать чувство вины, а это — стресс перед сном. Так что, даже если у вас большая спальня, переместите спортивное снаряжение в другую комнату.Спальня должна оставаться местом, в котором вы убегаете от повседневных забот. А если вы поставите там рабочий стол — спальня станет комнатой, ассоциирующейся со стрессом и негативными эмоциями от сложных ситуаций на работе. И в итоге перед сном вы не сможете полноценно расслабиться. Вредно и работать из постели (да, даже отвечать на письма) — это стирает границы между отдыхом и работой и создает дополнительный стресс.Разложенные по углам спальни вещи не первой свежести — частая картина. Однако это не гигиенично и создает беспорядок, который мозг воспринимает как незавершенную задачу, создающую стресс перед сном. Не стоит хранить в спальне и корзину с грязным бельем — это может влиять на качество воздуха.Рекомендуемый срок службы любого матраса — 8-10 лет. Однако многие спят на одном и том же десятилетиями. Между тем старые матрасы могут вызывать проблемы со спиной и часто привлекают пылевых клещей