Самые вредные продукты для сердца

Ученые из Мюнхенского университета утверждают, что основная причина «молодости» и распространенности сердечно-сосудистых заболеваний кроется не только в стрессах, но и в привычных нам всем продуктах. Удивительно, но даже дорогие продукты питания оказались вредны для сердца — они советуют проверить список и почистить свой холодильник.









Продукты глубокой прожарки

Конфеты

Копченые колбасы

Маргарин

Соленые блюда