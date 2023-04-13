Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе — слов будет недостаточно, чтобы описать этот чудесный напиток. Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.



Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.



Яичный кофе (Вьетнам)

Лапландский кофе (Финляндия)

Эспрессо по-римски (Италия)

Лагрима (Аргентина)

Бонбон (Испания)

Кофе со специями (Марокко)

Кофе с чаем (Гонконг)

Фраппе (Греция)

Фарисей (Германия)

Тоуба (Сенегал)

Кофе с чесноком и медом (Турция)

Кофе с апельсином (Ямайка)