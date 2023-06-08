Эффективная подкормка для овощных культур

Все растения на огороде нуждаются в дополнительных питательных веществах. Конечно, можно использовать для подкормки различные покупные препараты, а можно сделать бюджетное, но очень эффективное средство из продуктов, которые есть в каждом доме. Это средство идеально подойдет для подкормки огурцов, помидоров, перца и баклажанов.



Для приготовления бюджетной подкормки потребуется:



1 стакан молока;



кусочек белого хлеба;



3 ст л сырого риса;



5 капель йода.



Корочку белого хлеба разломайте на небольшие кусочки и залейте стаканом молока. Добавьте к хлебу и молоку три столовых ложки риса и 2 литра воды.







Чтобы сделать средство еще более эффективным, добавьте к нему 3-5 капель йода.







Оставьте средство настаиваться на 3 часа, а затем взбейте в блендере. Процедите подкормку и добавьте к ней еще 1 литр чистой отстоянной воды.







Для полива растений под корень 1 стакан средства необходимо развести в 5 литрах воды. Использовать такую подкормку рекомендуется 1 раз в 2 недели. Результат будет заметен уже после первого применения: томаты, перец, огурцы и баклажаны вмиг пойдут в рост, начнут активно завязываться плоды. Также благодаря содержанию большого количества питательных веществ в этой бюджетной подкормке, растения станут более устойчивыми к болезням и вредителям.