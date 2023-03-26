5 стран, за переезд в которые можно получить приличную сумму

Переезд в другую страну сопряжён со множеством трудностей. Необходимо найти жильё и работу, обеспечить себе финансовую подушку на первое время, выучить язык и пройти социализацию на новом месте. В такой ситуации почти фантастическими кажутся предложения некоторых стран и городов о выплате вознаграждения своим новым жителям. При этом в списке мест, готовых понести весьма внушительные затраты ради привлечения населения, значатся США, Италия, Испания и другие. Но в ответ они хотят получить определённые гарантии.
Италия
Локана в регионе Пьемонт, Италия. / Фото: www.wikimedia.org
Сразу три итальянские коммуны предлагают особые условия для своих новых жителей. Так, в Локане, расположенной в регионе Пьемонт, в провинции Турин, мэр Джованни Бруно Маттиет решил заинтересовать иммигрантов с целью привлечь новых жителей. Он предлагает «переезд с доплатой» в 9 тысяч евро, но выплачивается сумма не одноразово, а частями в течение трёх лет. К тому же, коммуне интересны не одиночки, а семьи с детьми. Есть требования и по зарплате будущих жителей. Она должна составлять не менее шести тысяч евро в год.
Мэр другой коммуны – Боргомеззавалле – предлагает покупать заброшенные горные коттеджи по цене чашки кофе. Любой желающий сможет приобрести дом всего за один евро, правда, в течение двух лет его, согласно договору купили-продажи, придётся полностью отремонтировать. А вот если у новых жильцов в новом доме родится ребёнок, то семья может рассчитывать на выплату в 1000 евро.
Кандела в регионе Апулия, Италия. / Фото: www.siviaggia.it
В коммуне Кандела в регионе Апулия, провинция Фоджа, за переезд выплачивают довольно приличные суммы. Желающие сменить место жительства получат 800 евро за одного человека, 1200 за пару, выплата на троих может составить 1500-1800, а большие семьи в 4-5 человек рассчитывают на 2 тысячи евро. Правда, основным условием для получения выплат является минимальная годовая зарплата нового жителя, которая должна быть не меньше 7500 евро.
Япония
Мисима, Япония. / Фото: www.theactivetimes.com
Небольшая деревушка Мисима переживает далеко не самые лучшие свои времена. Население её составляет всего около 400 человек, причём почти все они находятся в весьма почтенном возрасте. Деревня готова выплатить новому жителю 100 тысяч йен и при этом выплачивать стипендию 85 тысяч в первые три года. Стоит отметить, что дом в деревне можно приобрести всего за 23 тысячи, а в качестве подспорья новоприбывшему дают корову. Если же в Мисиму переезжают с ребёнком, то деревня оплатит его обучение. А одинокий человек может рассчитывать на оплату своих свиданий. Кроме того, администрация обещает финансовую поддержку в случае родов.
Однако возраст новых поселенцев не должен превышать 55 лет, а сами они должны быть готовы работать в сельском и рыбном хозяйстве или обеспечивать свой доход, будучи самозанятыми. В любом случае, последнее слово остаётся за старостой деревни, который и принимает решение. Но самое главное условие – это получение японского гражданства, а оно, как известно, даётся далеко не всем.
Испания
Понга, Испания. / Фото: www.slovarslov.ru
Муниципалитет Понга в провинции Астурия готов приютить новых жителей и компенсировать им затраты на переезд. Молодая семья может получить три тысячи евро и ещё столько же на каждого ребёнка, появившегося на свет уже в Понге. Правда, при переезде нужно быть готовым к тому, что Понга станет родной деревней на пять лет, а развлечений здесь, помимо красивейшей природы, практически нет. Но здесь проводятся красочные местные фестивали, а в округе множество очаровательных церквей.
США
Ниагара-Фолс. / Фото: www.wikipedia.org
Правительство разных штатов США предлагает абсолютно разные условия для переселенцев. В Мичигане, к примеру, действует программа Challenge Detroit, согласно которой молодые специалисты, переехавшие в Детройт, получат 2500 долларов и помощь в трудоустройстве и поиске жилья. В городе Ниагара-Фолс в штате Нью-Йорк тоже ищут молодых специалистов, которым предлагают компенсацию в 6 980 долларов за два года жизни и работы в городе. Право на неё имеют только люди, которые окончили вуз не ранее двух лет назад или спустя три года после получения степени бакалавра.
Зато к тем, кто решается на переезд в Аляску, нужно всего лишь прожить здесь два года, чтобы получить 800 долларов на человека, при этом присутствовать там необходимо, как минимум, 190 дней.
Греция
Андикитира, Греция. / Фото: www.stroyobzor.ua
На острове Андикитира всерьёз обеспокоены тем, что большинство жителей уже достигли 70-летнего возраста, а потому запустили программу по привлечению сюда новых жителей. Правда, искали не одиночек, а семьи, в которых было бы не меньше трёх детей. Новым жителям в течение трёх лет выплачивается ежемесячная стипендия в 500 евро, а ещё предоставляется дом и участок земли. Но при этом ищут они не любые семьи, а в которых есть взрослые люди, имеющие специальности пекаря, строителя, фермера или рыбака.
Однако желающим переехать на остров следует помнить ещё и о том, что условия жизни здесь в зимний период не самые радужные. Фактически, жители находятся здесь в изоляции, а погода довольно сурова.
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