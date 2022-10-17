Мистика в пустыне

Есть многое на свете, что остается загадкой даже для ведущих мировых экспертов. Океаны мы не исследовали даже на 20%, а пустыни (между прочим, занимающие треть всей поверхности Земли) с каждым годом удивляют археологов. По самым скромным оценкам, каждый год пустыни захватывают более ста тысяч квадратных километров. Таким образом, ученым приходится буквально гнаться за природой: пока мы находим древние города, надежно скрытые толщей песка, пустыня уже успевает поглотить что-то другое. Вот 11 самых мистических вещей, обнаруженных учеными среди песков — и кто знает, что еще скрывает пустыня?









Таримские мумии

Круги фей

Фиолетовые сферы

Рука пришельца

Загадочные огни

Озеро в пустыне

Карта сокровищ

Потерянные библиотеки Чингуетти

Судно фараона

Кладбище китов

Загадочные геоглифы Иордании