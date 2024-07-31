25 малоизвестных фактов об атомной трагедии в Хиросиме и Нагасаки

Взрыв атомной бомбы.
Хиросима и Нагасаки — одни из самых известных японских городов в мире. Конечно, причина их известности весьма печальна — это единственные два города на Земле, где были взорваны атомные бомбы для целенаправленного уничтожения противника. Два города были полностью разрушены, погибли тысячи людей, а мир полностью изменился.
1. Выжить в эпицентре
Эпицентр взрыва в Хиросиме.
Человек, который выжил ближе всего к эпицентру взрыва в Хиросиме, находился менее чем в 200 метрах от эпицентра взрыва в подвале.
2. Взрыв турниру не помеха
Атомный взрыв.
Менее чем в 5 километрах от эпицентра взрыва проходил турнир по игре "го". Несмотря на то, что здание было разрушено и множество людей получили ранения, турнир был закончен позже в тот же день.
3. Сделано на совесть
...а сейф не пострадал.
Сейф в одном из банков в Хиросиме выдержал взрыв. После войны менеджер банка направил компании Mosler Safe из Огайо письмо, выразив "свое восхищение продукцией, которая смогла пережить взрыв атомной бомбы".
4. Сомнительное везение
Цутому Ямагути.
Цутому Ямагути — один из самых везучих людей на Земле. Он пережил взрыв в Хиросиме в бомбоубежище и отправился первым поездом в Нагасаки на работу утром следующего дня. Во время бомбежки Нагасаки через три дня Ямагути снова удалось выжить.
5. 50 бомб Pumpkin
Бомба Тыква.
США перед "Толстяком" и "Малышом" сбросили на Японию около 50 бомб Pumpkin (они были названы так за схожесть с тыквой). "Тыквы" не были атомными.
6. Попытка государственного переворота
Тотальная война.
Японская армия была мобилизована для "тотальной войны". Это означало, что каждый мужчина, женщина и ребенок должны сопротивляться вторжению вплоть до своей смерти. Когда император отдал приказ о капитуляции после атомной бомбардировки, армия предприняла попытку государственного переворота.
7. Шесть выживших
Деревья гингко билоба.
Деревья гингко билоба известны своей поразительной устойчивостью. После бомбардировки Хиросимы выжили 6 таких деревьев, которые растут и поныне.
8. Из огня да в полымя
Нагасаки.
После бомбардировки Хиросимы сотни выживших людей бежали в Нагасаки, на который также была сброшена атомная бомба. Помимо Цутому Ямагути, выжили еще 164 человека после обеих бомбардировок.
9. В Нагасаки не погиб ни один полицейский
Выжил сам - выучи товарища.
После бомбардировки Хиросимы выживших полицейских направили в Нагасаки, чтобы учить местную полицию, как вести себя после атомной вспышки. В результате, в Нагасаки не погиб ни один полицейский.
10. Четверть погибших - корейцы
Мобилизованные корейцы.
Почти четверть всех погибших в Хиросиме и Нагасаки были на самом деле корейцами, которые были мобилизованы для участия в войне
11. Радиоактивное заражение отменяется. США.
Просто и лживо.
Первоначально США опровергали тот факт, что ядерные взрывы оставят после себя радиоактивное заражение.
12. Операция Meetinghouse
Союзные войска почти уничтожили Токио.
Во время Второй мировой войны больше всего от бомбежек пострадали отнюдь не Хиросима и Нагасаки. В ходе операции Meetinghouse союзные войска почти уничтожили Токио.
13. Только трое из двенадцати
Режим секретности.
Только трое из двенадцати человек на бомбардировщике Enola Gay знали о настоящей цели их миссии.
14. "Огонь мира"
В 1964 году в Хиросиме зажгли Огонь мира.
В 1964 году в Хиросиме зажгли "Огонь мира", который будет гореть до тех пор, пока во всем мире не уничтожат ядерное оружие.
15. Киото чудом избежал бомбежки
Киото спас Генри Стимсон.
Киото чудом избежал бомбежки. Его вычеркнули из списка, поскольку бывший военный министр США Генри Стимсон восхищался этим городом во время своего медового месяца в 1929 году. Вместо Киото был выбран Нагасаки.
16. Лишь через 3 часа
В Токио только через 3 часа узнали, что Хиросима уничтожена.
В Токио только через 3 часа узнали, что Хиросима уничтожена. О том, что как именно это случилось, узнали только 16 часов спустя, когда Вашингтон объявил о бомбардировке.
17. Беспечность ПВО
Боевая группа.
Перед бомбардировкой японские операторы радиолокационных установок обнаружили три американских бомбардировщика, летящих на большой высоте. Они решили не перехватывать их, поскольку посчитали, что такое малое количество самолетов не представляет угрозы.
18. Enola Gay
12 таблеток цианистого калия.
У экипажа бомбардировщика Enola Gay было 12 таблеток цианистого калия, которые летчики должны были принять в случае провала миссии.
19. Мирный мемориальный город
Хиросима сегодня.
После Второй мировой войны Хиросима сменила статус на "мирный мемориальный город" в знак напоминания миру о разрушительной силе ядерного оружия. Когда Япония проводила ядерные испытания, мэр Хиросимы засыпал правительство письмами в знак протеста.
20. Монстр-мутант
Дитяки радиации.
Годзиллу выдумали в Японии в качестве реакции на атомную бомбардировку. Подразумевалось, что монстр мутировал вследствие радиоактивного заражения.
21. Извинения перед Японией
Доктор Сьюз.
Хотя во время войны доктор Сьюз выступал за необходимость оккупации Японии, его послевоенная книга "Хортон" является аллегорией по поводу событий в Хиросиме и извинениями перед Японией за случившееся. Он посвятил книгу своему японскому другу.
22. Тени на остатках стен
От людей остались имена и тени.
Взрывы в Хиросиме и Нагасаки были настолько сильными, что они буквально испарили людей, навечно оставив их тени на остатках стен, на земле.
23. Официальный символ Хиросимы
Олеандр.
Поскольку олеандр был первым растением, которое расцвело в Хиросиме после ядерного взрыва, он является официальным цветком города.
24. Предупреждение о предстоящей бомбардировке
Бомбардировка.
Перед тем, как нанести ядерные удары, ВВС США сбросили над Хиросимой, Нагасаки и 33 другими потенциальными целями миллионы листовок с предупреждениями о предстоящей бомбардировке.
25. Радиооповещение
Американская радиостанция.
Американская радиостанция в Сайпане также передавала сообщение о грядущей бомбардировке по всей Японии каждые 15 минут до тех пор, пока не были сброшены бомбы.
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