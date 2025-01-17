Как законно пробурить скважину на даче

Согласно действующему законодательству, физические лица обладают правом использовать грунтовые воды, полученные из скважины или колодца, для удовлетворения личных нужд. Само собой, помимо прав, у граждан, как это часто бывает, есть и некоторые обязанности, а также ограничения.







Так, в отношении индивидуальных скважин и колодцев действуют некоторые нормы, нарушение которых неизбежно приведет к получению штрафа.

Возникает вопрос: как бурить и пользоваться, чтобы не остаться без денег?Есть определенные ограничения.На сегодняшний день действующее законодательство никак не прописывает понятия скважины и колодца. При этом общий порядок добычи извлечения Н2О из-под земли регламентируется постановлением «О недрах». В соответствии с последним строительство скважины или колодца на участке физического лица допускается для индивидуального (личного) пользования при соблюдении трех условий. Первое – глубина колодца/скважины не может быть больше 5 метров, а также не может достигать центрального источника воды. Второе – потребление Н2О в собственных целях не может превышать сотню кубометров в сутки. Третье – вода извлекается именно в индивидуальных, а не в коммерческих целях. Т.е. с её добычи не должна получаться прибыль.Разрешена для личных нужд.При соблюдении описанных выше условий гражданину для создания колодца или скважины не нужно получать какие-либо разрешения или лицензии для создания источника воды. При этом если скважина создается для использования товариществом (садовым или огородным), то лицензию коллективу дачников уже получать придется. Кроме того, «товарищеские» скважины в отличие от личных уже облагаются налогом. Неуплата соответствующих сборов или отсутствие соответствующего разрешения может закончиться серьезным штрафом в размере до миллиона рублей. Для сравнения, стоимость лицензии составляет около 7 тысяч рублей.Скважина должна соответствовать требованиям.Стоит напомнить о том, что за порядком обустройства организованных источников воды на участках граждан следит Росприроднадзор. Он же занимается лицензированием скважин, не подпадающих под условия, описанные в самом начале. Не стоит забывать, что если глубина скважины превышает отметку в 5 метров, достигает основного слоя и дает более 100 «кубов» воды за 24 часа, то такую скважину придется лицензировать в любом случае. Таким образом если гражданин захочет обустроить на своем дачном участке артезианскую скважину, сначала собственнику придется получить все необходимые документы.За нарушение правил могут оштрафовать.