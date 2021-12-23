Детали, которые добавят пространства в маленьком жилье

Самые незначительные детали могут кардинально поменять представление об интерьере. В любом помещении, даже с маленькой площадью, большую роль отдают местам для хранения. В материале мы собрали несколько приспособлений и удобных элементов, которые смогут создать уют в квартире.
1. Держатели на дверцы шкафчиков
Простой держатель, который раньше использовали для хранения журналов и газет, пригодится вам в любой комнате. Установите его на дверцу тумбочки или шкафа, чтобы расположить в нем необходимые мелочи.
2. Лестница для хранения вещей
Обычная лестница – это еще один способ хранения вещей. Можно взять как деревянную, так и металлическую, главное – хорошо прикрепить ее к стене и полу. Например, в ванной комнате лестница будет играть роль держателя для полотенец и халатов.
3. Универсальные держатели
Универсальные и многофункциональные держатели позволяют отказаться от дополнительных шкафов, полок и стеллажей. Такой вариант отлично смотрится в кухне и ванной комнате.
4. Откидной столик
Возьмите на заметку идею откидного столика. В ванной комнате он может выполнять роль привычной тумбочки, а на кухне можно сделать предмет чуть больше, чтобы использовать его в качестве полноценного обеденного стола.
5. Разделители для вертикального хранения
На фото вы можете сами убедиться в удобстве разделителей для вертикального хранения. Такое приспособление можно легко разместить в любом шкафу или на полке. И так, кстати, гораздо легче найти нужную вещь.
6. Карманы для хранения вещей
В ванной комнате всегда не хватает места для расположения полноценного шкафа или стеллажа. Если бюджет не позволяет купить этажерку под стиральную машину или под унитаз, тогда присмотритесь к шторке с большим количеством карманов.
7. Узкий столик
Небольшой узкий столик сможет решить проблему с рабочим столом. За такой мебелью гораздо удобнее работать, чем, например, лежа на кровати.
8. Полупрозрачные шторы
Если комната очень маленькая, тогда лучше отказаться от слишком тяжелых и темных штор. Дизайнеры предлагают выбрать вариант полупрозрачных моделей, которые смогут поглотить свет и украсить комнату.
9. Открытый пол
И еще один совет от дизайнеров интерьера. Если квартира не отличается большой площадью, тогда стоит отказаться от любых ковровых покрытий. Все дело в том, что такая деталь будет еще больше скрадывать пространство.
10. Угловая мебель
Запомните, что малогабаритное помещение должно быть обустроено в стиле минимализм. Если нет возможности отказаться от какой-то мебели, тогда рекомендуем делать ставку на угловые варианты.
Маленькая комната может стать более просторной и уютной. Для этого достаточно правильно выбрать мебель и организовать комфортное хранение вещей.
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