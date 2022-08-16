Секрет, который облегчит вам жизнь и уборку

Все гениальное просто! То же самое можно сказать и об этом трюке, который значительно облегчит и улучшит качество уборки, ведь с ним вы сможете убрать грязь в том числе и в труднодоступных местах.



Понадобится же вам обыкновенная губка для мытья посуды, можно в том числе использовать и старую губку, которую вы собираетесь выкинуть. Посередине губки при помощи ножа или ножниц прорезаем достаточно глубокое, но не сквозное отверстие.







Также нам потребуется что-то с достаточно длинной, но тонкой ручкой, например, вот такая ложка. Также можно использовать и обыкновенную палку, если она оказалось у вас под рукой.

Ложку вставляем в отверстие прорезанное на губке и получаем вот такое нехитрое приспособление.







С его помощью вы быстро и просто сможете убрать грязь в труднодоступных местах, например, под плитой или холодильником.







А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать и как использовать такое приспособление для уборки в труднодоступных местах.



