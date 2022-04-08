Секс-символы ХХ века

С нами не соскучишься!

Женская красота восхищает, пленит и вдохновляет. Её воспевают в стихах, передают на холстах или воссоздают в камне. У каждого человека имеются свои собственные представления о красоте, однако существуют определённые стандарты, признанные большинством. Безусловно, эталоны красоты неустанно меняются из года в год, от поколения к поколению. Ниже представлены признанные красавицы ХХ века, пленившие миллионы человек благодаря кино и телевидению.







Итальянская актриса Джина Лоллобриджида







Кадр из фильма «Закон», 1959 год







Кадр из фильма «Закон», 1959 год





Американская актриса Мэрилин Монро







Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год







Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», 1953 год





Американская актриса Грейс Келли







Кадр из фильма «В случае убийства набирайте „М“», 1954 год







Кадр из фильма «В случае убийства набирайте „М“», 1954 год





Британская и американская актриса Одри Хепбёрн







Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани», 1961 год







Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани», 1961 год





Французская актриса Катрин Денёв







Кадр из фильма «Шербурские зонтики», 1964 год







Кадр из фильма «Шербурские зонтики», 1964 год





Итальянская актриса Софи Лорен







Кадр из фильма « Вчера, сегодня, завтра», 1963 год







Кадр из фильма « Вчера, сегодня, завтра», 1963 год





Британская и американская актриса Элизабет Тейлор







Кадр из фильма «Клеопатра»







Кадр из фильма «Клеопатра» , 1963 год





Британская актриса Вивьен Ли







Кадр из фильма «Унесённые ветром», 1939 год







Кадр из фильма «Унесённые ветром», 1939 год





Итальянская актриса Клаудия Кардинале







Кадр из фильма «Леопард», 1963 год







Кадр из фильма «Леопард», 1963 год





Французская актриса Брижит Бардо







Кадр из фильма «Вива Мария! », 1965 год

Вне рейтинга: Итальянская актриса Моника Беллуччи







Кадр из фильма «Вива Мария!», 1965 годВне рейтинга: Итальянская актриса Моника Беллуччи





Итальянская актриса Моника Беллуччи







Кадр из фильма «Частная жизнь Пиппы Ли», 2009 год







Кадр из фильма «Частная жизнь Пиппы Ли», 2009 год







