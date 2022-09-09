Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Средний человек представляет себе рок-музыкантов тусовщиками, который живут по принципу «Живи быстро, умри молодым» — с ежедневным алкоголем, наркотиками и кутежом. Сейчас эта идея может показаться устаревшим стереотипом, но в ХХ веке она не так уж и отличалась от правды. Рассказывает блогер soullaway, который собирает фотографии российских рок-музыкантов 1980-1990-х годов. Примечания в скобках, кто есть кто, — от редакции
Виктор Цой ушел молодым, и неизвестно, были бы у него в итоге проблемы с алкоголем. По воспоминаниям Сергея Фирсова (заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, директор клуба «Камчатка»), Виктор был сильный и волевой человек. Но иногда и он выпивал.
На этом снимке из Архангельска, он, возможно, пьет квас.
Но на фотографии с Константином Кинчевым («Алиса») отчетливо видна бутылочка портвейна.
Свадьба. На фотографии можно при желании опознать Сергея Курехина и Цоя.
Виктор Цой на застолье. Какие-то тут все грустные.
Еще фотографии с какой-то свадьбы. Часть мероприятий проходила в котельной «Камчатка». Александр Башлачев, видимо, говорит тост.
Узнается Олег Гаркуша («АукцЫон») со стаканом. Фирсов кривляется с бутербродом.
Леонид Федоров («АукцЫон») и Олег Гаркуша. Последний, кстати, уже много лет вообще не пьет алкоголь.
Еще молодой Олег из котельной.
А вот и его коллега по цеху разливает. Федоров, конечно, прекрасен в такой обстановке.
Олег Гаркуша отдыхает после трудовых будней.
Молодые Майк Науменко («Зоопарк») и Борис Гребенщиков («Аквариум»). У Майка отчетливо видна бутылка в руках.
Гребенщиков уверенно держит бутылку. Все молоды и прекрасны.
Группа «Аквариум» на отдыхе.
Молодой Майк Науменко и флакон.
Майк на разливе.
Константин Кинчев пригубляет.
Здесь он же балуется пивком.
Снова пьют.
И снова! Здесь у него в собутыльниках Анатолий Крупнов («Черный обелиск»).
Опять пивком балуется.
Молодая группа «Ноль». Допустим, в банке квас.
Но зато уж тут точно видно, что ребята пьют алкоголь.
Федор Чистяков («Ноль») в окружении бутылок загрустил.
Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) и Жанна Агузарова выпивают и ведут светскую беседу.
Вячеслав Геннадьевич и водка.
Хватается за голову, глядя на шампанское.
Вячеслав решил поспать.
Судя по всему, на всяких банкетах Бутусов регулярно ложился спать. Вот он в обнимку с Фирсовым.
Юрий Шевчук («ДДТ») и натюрморт.
Еще вам молодого Шевчука.
Спрятался за цветами дядя Юра.
«Агата Кристи» в свои лучшие годы.
Очередное застолье. Самойлов-младший («Агата Кристи»), ударник Котов («Агата Кристи») и барышня из группы «Ева».
А тут Самойлов-старший («Агата Кристи») и Шура Би-2.
Группа «Чайф». Допустим, они пьют чай.
Но зато Панов (Андрей Панов, также известен как Свинья, группа «Автоматические удовлетворители») уж точно пил не чай.
Смотрите, какое милое заведение посещали «Автоматические удовлетворители» в свое время. Боже, какие интерьеры. И ведь такое сохранилось и по сей день.
Утренняя рюмка из рук любимой женщины. Панова, видимо, приводят в чувство.
Панов, портвейн и любимая женщина.
Юрий Хой (Юрий Клинских, «Сектор газа») в естественной среде обитания.
Игорь Федорович Летов дает автограф в окружении алкоголя.
Пьет водку во время концерта.
Ударник Александр Андрюшкин и гитарист Константин Рябинов из «Гражданской обороны» выпивают после выступления. А может быть, и перед.
Игорь Жевтун из «Гражданской обороны» и Андрей Машнин из «Машнинбэнда» выпивают перед поездом.
А это Машнин обнимает ящик пива. Рядом сидит Фирсов.
Разливают. На этой фотографии есть Армен Григорян («Крематорий») и Майк Науменко. Фотографа, правда, больше интересовали рюмки.
Отдых группы «Крематорий» во время гастролей.
Ник Рок-н-ролл выпивает.
Олди (Сергей Белоусов, «Комитет охраны тепла») наблюдает за Жабой (джазовый пианист Константин Гурьянов) и водкой.
Евгений Федоров (Tequilajazzz) пьет из рюмки во время выступления.
Молодой Сергей Шнуров («Ленинград») с бокалом.
Бутылка и Александр Васильев («Сплин»).
Ну и Земфиры вам в ленту.
Собственно, все. И помните самое главное: алкоголь вредит вашему здоровью. Никому он не принес счастья, а некоторых из представленных здесь людей свел в итоге в могилу. Лучше обходиться без него — правда, кого хоть раз останавливала подобная информация? В общем, берегите себя и спасибо вам за внимание.
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