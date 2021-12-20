Как и чем вывести застарелые пятна с белой и цветной одежды в домашних условиях народными средствами и не только

Часто уследить за тем, чтобы не поставить пятно на одежде, просто невозможно. Особенно, если вопрос касается детей. Оказавшись на наших вещах, пятна могут стать огромной проблемой, и как это ни обидно, одежду приходится выбрасывать.
Но не торопитесь этого делать, как и не спешите отдавать вещь в химчистку: мы попробуем расправиться с разными видами досадных пятен на одежде в домашних условиях.
Чем выводят пятна с одежды?
Главное правило удаления любого пятна, которое все мы слышали в рекламе стирального порошка: пятна мы видим снаружи, но загрязнение въедается в ткань и находится внутри.Но как бы ни нахваливала реклама фирменные пятновыводители, практика показывает, что они далеко не всегда справляются с устранением сложных пятен. Зато в борьбе с разными пятнами неоспорим проверенный десятилетиями эффект от некоторых средств, которые найдутся в доме у большинства хозяек:
- соль и пищевая сода;
- сок из свежего лимона;
- нашатырь;
- глицерин;
- хозяйственное мыло;
- денатурат;
- бензин или керосин;
- картофельный крахмал;
- тальк или мел.
Отдельно следует помянуть и те вещества, использование которых может губительно отразиться на вашей одежде:
- кислота и спирт могут навредить, разъев краску и оставив после себя белое пятно;
- хлорная известь – погибель для хлопчатобумажных тканей;
- уксус и ацетон способны разъесть шелк,;
- отбеливатели на щелочной основе годятся только для выведения пятен с белых тканей.
Конечно, перед тем как начинать выведения пятна, нужно определить, какой продукт его «оставил». От такой диагностики и будет зависеть способ его устранения. Первоначально можно попробовать удалить пятно, обработав его обычным мыльным раствором, нанесенным на щетку или губку. Затем, смыв раствор и высушив пятно, оценивают состояние вещи, и если пятно все равно заметно, приступают к его обработке специальными веществами.
«Золотые» правила по ликвидации любого стойкого загрязнения:
- Обработку пятен лучше проводить с изнанки вещи.
- Чтобы застарелое пятно размягчилось, промокните его глицерином.
- Чтобы не допустить появления разводов, ткань, окружающую пятно, смачивают водой или посыпают крахмалом.
- Работа по устранению пятна проводится щеткой, а выполнять чистку нужно от очертаний пятна к его центру.
Как выводить жирные пятна с цветной одежды в домашних условиях?
Так уж сложилось, что жирные пятна на одежде, увы, самые распространенные. Но есть и хорошая новость: существует немало способов их вывести, так сказать на любой вкус. Мы познакомим вас с основными методами их ликвидации с цветной одежды:
- жирное пятно «первой свежести» (от разных видов масел, майонеза и т. д.) можно нейтрализовать, втерев в него хороший стиральный порошок и проведя стирку при повышенной температуре;
- свежую жировую отметину можно «вымокать» хлебом или применив пищевую соль, а потом провести стирку, как в предыдущем пункте; при данном способе соль нужно заменить 4-5 раз;
- мел и тальк – подспорье в борьбе с недавними пятнами со светлой одежды; вотрите порошок в пятно и оставьте на 2-3 часа, а после – проведите обычную чистку;
- на застарелое жирное пятно нанесите растворенный в бензине мел и хорошенько вотрите состав в ткань, а через 3 часа постирайте при высокой температуре;
- если от воздействия жира пострадал обширный участок ткани, вымочите его в скипидаре, а после – проведите соответствующую обработку;
- жировые следы на цветных, ярких тканях «сдаются» перед смесью глицерина и хозяйственного мыла; для получения кашеобразной консистенции в массу добавляют воду, оставляют на 20-24 часа, а после – хорошо споласкивают;
- отступает жировое пятно перед картофельной мукой или кашицей из картофеля вперемешку с бензином, которую обильно накладывают на ткань;
- жирное пятно щедро посыпают детской присыпкой, накрывают промокашкой и аккуратно утюжат ткань.
А что делать, если ваша одежда пострадала от обидных жирных пятен, оставленных рыбными консервами? Просто протрите пятно тампоном, смоченным в керосине, а потом проведите обычную стирку.
Участок ткани, пораженной жировым пятном, укладывается на дощечку, покрытую белой просто тканью или впитывающей бумагой. Во время процесса удаления пятна оно пропечатается на эту подложку.
Совет: пятна от машинного масла, так же как и от обычного растительного, можно вывести, втерев в ткань каплю средства для мытья посуды, а затем постирав вещь как обычно.
Пятна от пота на белой одежде: как вывести?
Такие загрязнения отличаются от других видов пятен своим «богатым» составом. Они содержат сульфаты и фосфаты, жиры, соли, органические элементы, мочевину и прочие вещества, чем повреждают некоторые виды тканей, например, шерсть и шелк, разъедают красители. Выведение пятен пота производится следующим образом:
- раствор гипосульфита (5 мл на 250 мл воды) втирается в ткань, после чего одежда стирается в теплой воде;
- тампоном, смоченным в концентрированном растворе соли, нужно пройтись по пятнам от пота на ткани, содержащей более 50% шерстяных волокон; этот способ эффективен также от характерного запаха пота, который часто въедается в ткань;
- простая обработка ткани спиртом часто помогает быстро устранить пятна от пота;
- технический этиловый и нашатырный спирт смешивают в равных долях и таким составом избавляются от пятен с подкладочной или другой «капризной» ткани;
- при стирке испорченной пятнами от пота вещи добавляют в воду нашатырь.
Как вывести пятно от шариковой ручки с одежды?
Вопреки всеобщему мнению о сложности выведения пятен от чернил, устраняются они элементарно. Вот несколько простых, проверенных способов в вашу копилку:
- участок с чернильной отметиной покрывают глицерином на 40-60 минут, после чего застирывают вещь с мылом;
- кислое молоко – известный борец со следами от шариковой ручки; просто окуните вымазанный участок ткани в подогретое, начинающее скисать молоко на пару часов, а затем постирайте вещь с применением мыла, капнув в нее немного нашатыря;
- если чернилами измазана белая ткань, примените нашатырь, разведенный пероксидом; после – производится обычная стирка;
- скипидар и техспирт, если взять их одинаковое количество, хорошо справляются с пятнами от чернил;
- если пятно расположилось на цветной ткани, его выводят составом из глицерина и технического спирта;
- свежая отметина от шариковой ручки легко сходит, если покрыть ее солью и обильно залить свежим соком из лимона.
Совет: перед тем как удалить следы от шариковой ручки с ткани, ополосните загрязненный участок водой, дабы немного разбавить пигмент. Если пятно свежее, то вывести его можно обычным стиральным порошком или мылом, предварительно протерев его нашатырем.
Как выводить пятна от краски с одежды?
Сколько элементов нашего гардероба было испорчено в результате взаимодействия с таким предательским веществом, как масляная краска! Стоит только присесть на окрашенную, не до конца высохшую лавочку в парке – и досадное трудновыводимое пятно на любимых джинсах или куртке обеспечено. Но не все так безнадежно, даже пятна от краски можно вывести без особых проблем. Это успешно можно сделать:
- протерев загрязнение ваткой, на которую нанесен керосин;
- если пятно не ушло – продолжить обработку нашатырем до полного устранения пятна;
- смесью бензинового мыла со скипидаром в одинаковых долях, втерев массу в пятно, после чего состав нужно смыть, а вещь постирать как обычно;
- очистив ткань концентрированным содовым раствором после предварительной обработки пятна скипидаром;
- смазав пятно от краски сливочным маслом, дабы немного размягчить его, после – провести обработку бензином.
Совет: свежее «красочное» пятно можно вывести, щедро обработав его мыльным раствором из моющего средства и оставив вещь на часок-другой. Моющее немного размягчит и разъест краску, что позволит спокойно удалить ее посредством обычной стирки.
Способы выведения застарелых пятен с одежды народными средствами и не только
Предлагаем самые неординарные способы избавления от сложных пятен, «оставленных» разнообразными продуктами.
Чем вывести пятна от крови?
Говорят, что пятна от крови вывести проще простого, так как свежая кровь смывается даже холодной водой. И все же, кровь – непростая субстанция, в ней содержатся аминокислоты, жиры и окрашивающие вещества. Поэтому воздействия одной только воды для выведения кровяных пятен оказывается недостаточно. А что делать, если пятну несколько дней, а может и недель? Приводим эффективные методы:
- самый простой способ – длительное замачивание, после которого проводится стирка вещи в теплой мыльной воде;
- старое пятно быстрее выведется после его протирания раствором буры или нашатырем;
- с тонких тканей выводить кровь можно подсохшей кашицей из крахмала;
- одежду, «украшенную» старыми пятнами крови, оставляют в соленой воде на пару часов, после чего проводят, собственно, стирку;
- удалить кровь с белой ткани помогает водорода пероксид.
Пятна от кофе, чая и красного вина: выводим в домашних условиях
Сложность выведения кофейных пятен состоит в том, что помимо красителей, они часто содержат также белки и дубильные вещества.
Отметины от кофе или чая протирают разведенным нашатырем или концентрированным солевым раствором с помощью жесткой щетки. Что касается застаревших пятен, то здесь поможет перекись водорода: достаточно подержать в ней пятно 10-15 минут, после чего как следует прополоскать в прохладной воде.
Кофейные и чайные пятна уйдут, если обработать вещь мыльным раствором, содержащим также ½ ч л соды и 1 ч л нашатыря (пропорции даны на 1-1,5 л воды). После такой процедуры нужно прополоскать одежду в воде, температурой 20-22°С, добавив в нее немного уксуса.
Вывести пятна от кофе со светлых или цветных тканей поможет теплый глицерин. Веществом смазывается испачканный участок, а затем проводится обычная стирка. При условии, что пятно сложное и давнее, к глицерину добавляют нашатырь.
С белых тканей удалить кофейные разводы помогает кашица из стирального порошка, тщательно втертая в участок ткани с пятном. После такой процедуры нужно дополнительно обработать загрязнение разбавленным отбеливателем.
Алгоритм выведения пятен от красного вина аналогичен устранению «отметин» от ягод и соков из них.
- Попробуйте избавиться от них с помощью обычного кипятка, если сделать это позволяет вид ткани. Над раковиной или кастрюлей расположите испорченную вещь, открывая доступ к пятну. Проливайте горячую воду на пятно с высоты 30-50 см, повторяя это действие до полного исчезновения винного пятна.
- Цветные ткани очистятся от винных пятен после обработки загрязнения смесью из глицерина и желтка яйца (сырого).
- Поможет использование соли, разбавленной водой до кашеобразной консистенции. После обработки – полоскание ткани теплой водой с очищающим средством.
- Эффективно применение раствора марганцовки, которой смачивается загрязненное место. Через пару минут средство смывается, а ткань обрабатывается разведенным в воде пероксидом.
Как выводят пятна с верхней одежды?
Даже на верхней одежде можно поставить трудоновыводимые пятна, для этого достаточно неудачно к чему-нибудь прислониться или сесть на окрашенную лавочку. Но даже с такой незадачей можно успешно справиться, зная небольшие секреты, которыми мы с вами поделимся.
А что делать, если вас угораздило поставить пятно (жирное или чернильное) на кожаную вещь? В этом случае поможет все тот же глицерин, разбавленный техническим спиртом, который втирается в пятно. Если остался едва заметный след – вещь можно подкрасить. Со светлой кожи жирные пятна легко убираются лимонным соком.
Также чернильные пятна легко выводятся солью: нужно покрыть кожаную одежду в месте загрязнения влажной солью обильным слоем и подождать пару дней. После этого соль обирается, а вещь протирается губкой, смоченной в скипидаре.
Особую категорию «трудных» пятен представляют собой жировые загрязнение на пуховиках и куртках из болоньи, которые не выводятся при обычной стирке. Предлагаем вам попробовать следующие варианты.
И напоследок, еще несколько полезных советов на все случаи жизни о том, как избавиться от разных видов пятен всех степеней сложности.
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