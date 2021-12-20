Как и чем вывести застарелые пятна с белой и цветной одежды в домашних условиях народными средствами и не только

Часто уследить за тем, чтобы не поставить пятно на одежде, просто невозможно. Особенно, если вопрос касается детей. Оказавшись на наших вещах, пятна могут стать огромной проблемой, и как это ни обидно, одежду приходится выбрасывать.

Но не торопитесь этого делать, как и не спешите отдавать вещь в химчистку: мы попробуем расправиться с разными видами досадных пятен на одежде в домашних условиях.

Чем выводят пятна с одежды?

Главное правило удаления любого пятна, которое все мы слышали в рекламе стирального порошка: пятна мы видим снаружи, но загрязнение въедается в ткань и находится внутри.Но как бы ни нахваливала реклама фирменные пятновыводители, практика показывает, что они далеко не всегда справляются с устранением сложных пятен. Зато в борьбе с разными пятнами неоспорим проверенный десятилетиями эффект от некоторых средств, которые найдутся в доме у большинства хозяек:

соль и пищевая сода;

сок из свежего лимона;

нашатырь;

глицерин;

хозяйственное мыло;

денатурат;

бензин или керосин;

картофельный крахмал;

тальк или мел.